Η αντιγήρανση γίνεται μόδα στο Χόλιγουντ, παρά τις αμφιβολίες για την πραγματική αποτελεσματικότητα της Plasmapheresis.

Ο Σάιμον Κάουελ ισχυρίζεται πως έχει καταφέρει να «γυρίσει τον χρόνο πίσω» χάρη σε μια από τις πιο συζητημένες θεραπείες του Χόλιγουντ: το φιλτράρισμα αίματος. Μιλώντας στη Sun, περιγράφει μια διαδικασία κατά την οποία του αφαιρούν αίμα, το ξεπλένουν, το φιλτράρουν και στη συνέχεια το επιστρέφουν στο σώμα του. Πρόκειται για τάση που εξαπλώνεται με ταχύτητα ανάμεσα στους super-rich, παρά τις έντονες αμφιβολίες της επιστημονικής κοινότητας.

Ο 66χρονος τηλεκριτής λέει ότι η μέθοδος, σε συνδυασμό με καλύτερη διατροφή, συμπληρώματα, περισσότερη άσκηση και λιγότερο στρες, τον έχει βοηθήσει να «γεράσει ανάποδα». «Κάνεις τεστ και σου δείχνουν την “ηλικία” σου. Εγώ στην πραγματικότητα γύρισα πίσω», ανέφερε. «Το μυαλό μου λειτουργεί και έχω ξανά ενέργεια».

Η θεραπεία που υπόσχεται «καθαρό» αίμα

Η διαδικασία που επιλέγει ο Κάουελ είναι γνωστή ως plasmapheresis ή θεραπευτική ανταλλαγή πλάσματος (TPE). Ο ασθενής συνδέεται σε μηχάνημα που αφαιρεί το πλάσμα του αίματος, όπου συχνά συσσωρεύονται φλεγμονώδεις πρωτεΐνες, μικροπλαστικά και χημικές ουσίες, και το αντικαθιστά με λευκωματίνη, μια πρωτεΐνη απαλλαγμένη από αυτές τις ουσίες. Η διαδικασία διαρκεί 2–3 ώρες και μπορεί να κοστίζει έως 10.000 δολάρια τη φορά, ενώ οι γιατροί προτείνουν δύο συνεδρίες τον χρόνο, ανεβάζοντας το συνολικό ετήσιο κόστος περίπου στα 20.000 δολάρια.

Παρά τις θετικές εμπειρίες που αναφέρουν ασθενείς, όπως αίσθηση χαλάρωσης και ενέργειας, η επιστημονική τεκμηρίωση παραμένει περιορισμένη. Μερικές μελέτες υποστηρίζουν μάλιστα ότι ορισμένα μηχανήματα μπορεί να αυξήσουν τα μικροπλαστικά στο αίμα, αφού διαθέτουν πλαστικά εξαρτήματα που έρχονται σε άμεση επαφή με το αίμα.

Το Χόλιγουντ ακολουθεί

Αστέρες όπως ο Ορλάντο Μπλουμ, ο πρώην quarterback του NFL Τρόι Έικμαν και ο ηθοποιός Πολ Γουέσλεϊ έχουν δημοσιεύσει φωτογραφίες τους κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Ακόμη και ο διάσημος biohacker Μπράιαν Τζόνσον έχει μοιραστεί εικόνες, κρατώντας τις σακούλες με το δικό του φιλτραρισμένο πλάσμα.

Η θεραπεία έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλής μεταξύ όσων επιδιώκουν μακροζωία, καλύτερη ανοσολογική λειτουργία ή απλώς μια αίσθηση… ανανέωσης. Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η αντιγήρανση δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένο αποτέλεσμα.

Μύθοι, υπερβολές και πραγματικότητα

Οι γιατροί προειδοποιούν ότι υψηλή φλεγμονή, ορμονικές διαταραχές και προβλήματα στο μικροβίωμα μπορεί να επιταχύνουν τη γήρανση — όμως το αν η TPE μπορεί πράγματι να αντιστρέψει αυτές τις διεργασίες παραμένει άγνωστο.

Ο Κάουελ αποκάλυψε ότι σκέφτηκε κάποτε να κάνει κρυονική κατάψυση, αλλά τελικά το απέφυγε όταν έμαθε ότι η διαδικασία προϋποθέτει την αποκοπή του κεφαλιού — κάτι που, όπως είπε αστειευόμενος, δεν ήταν έτοιμος να δεχτεί.

Παρά το υπέρογκο κόστος και τις επιστημονικές αμφιβολίες, η θεραπεία συνεχίζει να τραβά διασημότητες που κυνηγούν την υπόσχεση της αιώνιας νεότητας. Ακόμη κι αν η πραγματικότητα είναι πιο σύνθετη.