Το πρώτο και μοναδικό αεροπλάνο που προσγειώθηκε σε ταράτσα βρίσκεται στην Ελλάδα (vid)

Στο Αιγίνιο Πιερίας, ένα πραγματικό αεροσκάφος συναρμολογήθηκε κομμάτι-κομμάτι πάνω σε ταράτσα και έγινε ένα από τα πιο παράξενα και διάσημα καφέ της Ελλάδας.

Πριν από λίγες δεκαετίες δημιουργήθηκε ένα μοναδικό τοπόσημο στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Κατερίνης: Το «Καφέ Αεροπλάνο».

Ο κόσμος, που ξύπνησε ένα καθημερινό πρωινό, δεν πίστευε στα μάτια του με αυτό που αντίκρυσε μπροστά του. Πάνω στην ταράτσα ενός κτηρίου, ένα πραγματικό αεροπλάνο τύπου Dakota DC-3 περίμενε τους επισκέπτες για καφέ στο πιλοτήριο.

Πως κατασκευάστηκε το «Καφέ Αεροπλάνο»

Το αεροσκάφος δεν έπεσε ποτέ, στην πραγματικότητα, από τον ουρανό. Απλά συναρμολογήθηκε με τα χέρια, κομμάτι-κομμάτι, από τον ιδιοκτήτη του, ο οποίος απαγγέλλεται μηχανικός αυτοκινήτων,

Το μακρινό 1980, εκείνος και η σύζυγός του αγόρασαν σε δημοπρασία το σχεδόν κατεστραμμένο DC-3. Χρειάστηκαν τέσσερα χρόνια συνεχούς εργασίας, άφθονο χρήμα και δύο γερανοφόρα για να ανέβει το 9 τόνων αεροπλάνο στην ταράτσα.

Οι διαστάσεις του πιο περίεργου καφέ στον κόσμο:

Μήκος: 15 μέτρα

Άνοιγμα φτερών: 25 μέτρα

Βάρος: 9 τόνοι

Από την προσγείωση...

Όταν άνοιξε το καφέ γνώρισε τεράστια επιτυχία. Ήταν ορατό από την Εθνική Οδό, με αποτέλεσμα πολλοί οδηγοί να κάνουν μέχρι και αναστροφή για να δουν πως στο καλό βρέθηκε εκεί πάνω ένα αεροπλάνο. Εν συνεχεία, έπιναν και το καφεδάκι τους.

Στο εσωτερικό του υπήρχαν 44 τραπεζοκαθίσματα, ενώ διέθετε επιπλέον θέσεις στο πιλοτήριο, που ήταν και το πιο δημοφιλές σημείο λόγω θέας... κάτι σαν VIP θα έλεγε κάποιος.

Οι πελάτες ξεπερνούσαν καθημερινά τους 200: «Τα παιδιά ήταν αυτά που το χάρηκαν περισσότερο, τραβούσαν τους γονείς για να δουν το αεροπλάνο», θυμάται ο γιος των ιδιοκτητών, Γιώργος Ιωαννίδης.

...στην απότομη απογείωση

Μετά από τρεις δεκαετίες λειτουργείας, η περιέργεια του κόσμου μειώθηκε. Το 2010, οι ιδιοκτήτες αποφάσισαν να πουλήσουν τόσο την επιχείρηση, όσο και το αγροτεμάχιο. Παρά το έντονο ενδιαφέρον που είχε προκαλέσει στην τότε κοινωνία, κανένα σχέδιο αναβίωσης δεν προχώρησε ποτέ.

Σήμερα, το άλλοτε διάσημο «Αεροπλάνο Καφέ» παραμένει στην ταράτσα, σκουριασμένο, εγκαταλελειμμένο, παρατημένο, αλλά ακόμη αναγνωρίσιμο.