Κάτι σημαντικό συνέβη στην 5η σεζόν του Stranger Things για πρώτη φορά.

Φρενίτιδα έχει προκληθεί στο διαδίκτυο από τότε που κυκλοφόρησε μέσα από την πλατφόρμα του Neflix, το Volume 1 του Stranger Things 5 στις 26 Νοεμβρίου , όμως αρκετοί έχουν σταθεί σε μια συγκεκριμένη λεπτομέρεια που έχει τραβήξει την προσοχή.

Η φιλία είναι ένα μεγάλο θέμα στη δημοφιλή σειρά του Netflix, ιδιαίτερα ανάμεσα στην κλειστή παρέα «The Party», που αποτελείται από τους Μάικ Γουόλερ (Finn Wolfhard), Ντάστιν Χέντερσον (Gaten Matarazzo), Γουίλ Μπάιερς (Noah Schnapp) και Λούκας Σίνκλερ (Caleb McLaughlin), οι οποίοι αρχικά δέθηκαν μέσα από την κοινή τους αγάπη για το Dungeons & Dragons, με την Έλεβεν (Millie Bobby Brown) και τη Μαξ Μέιφιλντ (Sadie Sink) να εντάσσονται αργότερα στην ομάδα.

Βλέπουμε επίσης, να δυναμώνουν οι δεσμοί ανάμεσα στον Ντάστιν και τον Στιβ Χάρινγκτον (Joe Keery), μια απροσδόκητη φιλία που ξεκινά στη δεύτερη σεζόν. Ο Στιβ ήταν αρχικά ένας αθλητής του λυκείου και νταής, ο οποίος όμως μετατράπηκε σε «babysitter», παίρνοντας υπό την προστασία του τον Γουίλ, τον Λούκας και τη Μαξ καθώς αντιμετωπίζουν τις υπερφυσικές δυνάμεις (από τους Demogorgons μέχρι τον Βέκνα).

Αλλά τι γίνεται με τον Γουίλ; Διότι μπορεί να εξαφανίστηκε στην αρχή της σειράς, αλλά αργότερα βρέθηκε. Οι θαυμαστές της σειράς παρατήρησαν ότι από την πρώτη μέχρι την τέταρτη σεζόν, ο Στιβ και ο Γουίλ δεν έχουν μιλήσει ποτέ μεταξύ τους.

Steve Harrington and Will Byers have STILL not interacted with each other directly. It has been 5 seasons. pic.twitter.com/Lp24MaoyJg November 28, 2025

Μετά την κυκλοφορία του Stranger Things 5, μια ανάρτηση στο X/Twitter έγινε viral, ισχυριζόμενη ότι «έχουν περάσει 5 σεζόν» και ότι «ο Στιβ Χάρινγκτον και ο Γουίλ Μπάιερς ΔΕΝ έχουν ακόμη αλληλεπιδράσει άμεσα».

Όμως αυτό εν μέρει «καταρρίφθηκε», καθώς ένας θεατής επεσήμανε ότι οι δύο χαρακτήρες πράγματι μιλούν για πρώτη φορά στη φετινή σεζόν, στο τρίτο επεισόδιο με τίτλο «The Turnbow Trap».

«Σε είδε μέσα από τα μάτια του Βέκνα ή του Ντέρεκ;» ρωτά μπερδεμένος ο Στιβ τον Γουίλ. Και ο Γουίλ απαντά: «Και τα δύο… ήμουν ο Βέκνα αλλά μέσα στο μυαλό του Ντέρεκ».

They did in episode 3! pic.twitter.com/vD0zeIiIJp — t (@chicken_flinger) November 28, 2025

