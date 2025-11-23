Το μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο δέντρο στον κόσμο ανάβει ξανά στην Ιταλία: Ορατό από 50 χλμ., με πάνω από 3.000 φώτα (vid)

Στις πλαγιές του Monte Ingino, πάνω από τη μεσαιωνική Gubbio, ανάβει κάθε χρόνο το μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο δέντρο στον κόσμο, ένα φωτεινό θέαμα 750 μέτρων που προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες.

Στην Ούμπρια της Ιταλίας, οι πλαγιές του όρους Ingino στολίζονται κάθε Δεκέμβριο με το μεγαλύτερο χριστουγεννιάτικο δέντρο στον κόσμο, σύμφωνα με το Βιβλίο Γκίνες. Το φωτεινό σχήμα, που δεσπόζει πάνω από την ιστορική πόλη Gubbio, φτάνει τα 750 μέτρα ύψος και 450 μέτρα πλάτος, αποτελώντας ένα μοναδικό αξιοθέατο.

Το «δέντρο» σχηματίζεται με περισσότερα από 3.000 πολύχρωμα φωτάκια και 8,5 χλμ. ηλεκτρικού καλωδίου, ενώ το αστέρι στην κορυφή του λάμπει χάρη σε περίπου 200 λαμπτήρες. Ο σχηματισμός είναι ορατός από απόσταση έως και 50 χιλιομέτρων.

Η παράδοση που ξεκίνησε από το 1981

Η φωτεινή εγκατάσταση ξεκινά από τα τείχη της μεσαιωνικής Gubbio και ανεβαίνει μέχρι τη Βασιλική του πολιούχου Sant'Ubaldo, όπου δεσπόζει το μεγάλο αστέρι. Το δέντρο φωταγωγείται καθημερινά την περίοδο των γιορτών, από τη δύση του ηλίου έως αργά το βράδυ, δημιουργώντας μια μαγευτική εικόνα πάνω από την πόλη.

Η ιδέα γεννήθηκε το 1981, όταν οι κάτοικοι της Γκούμπιο αναζήτησαν έναν διαφορετικό τρόπο για να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα. Από τότε, η φωταγώγηση επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο με τη βοήθεια ομάδας εθελοντών, οι οποίοι αφιερώνουν περίπου τρεις μήνες για την προετοιμασία.

Η επίσημη φωταγώγηση γίνεται πάντα στις 7 Δεκεμβρίου, παραμονή της εορτής της Αμόλυντης Σύλληψης.

«Πράσινο» χριστουγεννιάτικο δέντρο από το 2010

Από το 2010, όλη η ηλεκτρική ενέργεια που απαιτείται για τα φώτα παράγεται από φωτοβολταϊκό σύστημα, καθιστώντας το εντυπωσιακό θέαμα και περιβαλλοντικά φιλικό.

Κάθε χρόνο, δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες ταξιδεύουν στη Gubbio για να δουν από κοντά το τεράστιο χριστουγεννιάτικο δέντρο, το οποίο το 1991 καταχωρήθηκε στο Guinness ως το μεγαλύτερο του κόσμου.

