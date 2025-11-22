Ούτε στην Ουκρανία ούτε στη Γάζα: Ο μακροβιότερος πόλεμος στον κόσμο είναι ενεργός εδώ και 75 χρόνια

Η μοναδική σύγκρουση στον πλανήτη που δεν έκλεισε ποτέ με ειρήνη, αλλά με μια «παύση πυρός» που κρατά 75 χρόνια.

Για πολλούς, οι πιο επικίνδυνες συγκρούσεις του πλανήτη σήμερα εντοπίζονται στην Ουκρανία ή στη Γάζα. Κι όμως, η πιο μακροχρόνια ενεργή σύρραξη δεν βρίσκεται σε κανένα από αυτά τα μέτωπα, αλλά στην Κορεατική Χερσόνησο. Εκεί όπου ο πόλεμος δεν τελείωσε ποτέ. Απλώς «πάγωσε».

Τεχνικά, Νότια και Βόρεια Κορέα παραμένουν σε πόλεμο από το 1953. Εβδομήντα πέντε χρόνια μετά την ανακωχή, η παύση πυρός συνεχίζεται, αλλά η ειρήνη δεν εμπεδώθηκε ποτέ.

Πώς ξεκίνησε ο... ατελείωτος πόλεμος

Όλα άρχισαν όταν η Ιαπωνία, η οποία κατείχε την Κορέα από το 1910, ηττήθηκε στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι Σοβιετικοί μπήκαν από τον βορρά, οι Αμερικανοί από τον νότο, και η «προσωρινή» διαίρεση στον 38ο παράλληλο έγινε μόνιμη. Από τη μία η Λαοκρατική Δημοκρατία της Κορέας, από την άλλη η Δημοκρατία της Κορέας: δύο κράτη, δύο συστήματα, δύο διαφορετικοί κόσμοι.

Το 1950, ο Κιμ Ιλ-σουνγκ εισέβαλε στον νότο με την έγκριση του Στάλιν. Οι ΗΠΑ αντέδρασαν άμεσα, φοβούμενες πως κάθε αδράνεια θα ενθάρρυνε τη Σοβιετική Ένωση. Τρία χρόνια αργότερα, με δύο εκατομμύρια νεκρούς, ο πόλεμος σταμάτησε χωρίς ποτέ να τελειώσει.

Η πιο επικίνδυνη «αποστρατιωτικοποιημένη» ζώνη του πλανήτη

Η κατάπαυση πυρός γέννησε μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη. Μια έκταση 4 χλμ. που υποτίθεται πως είναι ουδέτερη, αλλά στην πραγματικότητα είναι γεμάτη στρατιώτες, κάμερες, νάρκες, σήραγγες και μεγάφωνα που «ξερνάνε» προπαγάνδα. Ο Μπιλ Κλίντον την αποκάλεσε «το πιο τρομακτικό μέρος της Γης», και μάλλον είχε δίκιο.

Στη δεκαετία του ’70, η Βόρεια Κορέα έσκαψε τέσσερις υπόγειες σήραγγες· η πιο διάσημη μπορούσε να μεταφέρει 30.000 στρατιώτες την ώρα. Η Πιονγκγιάνγκ ισχυρίστηκε ότι… έψαχνε για κάρβουνο μέσα σε γρανίτη.

Το επεισόδιο με το δέντρο που μετατράπηκε σε στρατιωτική επιχείρηση

Το 1976, δύο Αμερικανοί αξιωματικοί σκοτώθηκαν από Βορειοκορεάτες ενώ κλάδευαν ένα δέντρο. Οι ΗΠΑ απάντησαν με την Επιχείρηση Paul Bunyan: B-52, ελικόπτερα, οπλισμένες μονάδες και ένα αεροπλανοφόρο επιστρατεύτηκαν για να κοπεί ένα δέντρο μέσα σε 42 λεπτά. Χωρίς ούτε έναν πυροβολισμό. Ένα από τα πιο σουρεαλιστικά επεισόδια του Ψυχρού Πολέμου.

Ο πόλεμος των ηχείων

Η Νότια Κορέα έχει στήσει τεράστια ηχεία στη αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη, εκπέμποντας K-pop και αντιπροπαγάνδα. Ο Βορράς απαντά με στρατιωτικά εμβατήρια και απειλές. Το 2024, ο Νότος ενεργοποίησε ξανά τα ηχεία ως απάντηση στον... σκουπιδοπόλεμο που εξαπέλυσε η Βόρειος Κορέα. Η τελευταία, σε μια πρωτόγνωρη κίνηση ψυχολογικού πολέμου, έστειλε στον ουρανό 5.000 αερόστατα γεμάτα σκουπίδια και ακαθαρσίες και τα προγραμμάτισε ώστε να εκραγούν πάνω από τα κεφάλια των κατοίκων της Σεούλ. Το 2025 αφαιρέθηκαν κάποια μεγάφωνα, αλλά η «ηχητική εκεχειρία» παραμένει -κι αυτή από την μεριά της- εύθραυστη.

Ο Κιμ Γιονγκ-ιλ, το σινεμά και το κομμουνιστικό Godzilla

Το 1978, πράκτορες της Βόρειας Κορέας απήγαγαν τον διάσημο σκηνοθέτη Σιν Σανγκ-οκ και την ηθοποιό Τσόι Εουν-χι. Ο Κιμ Γιονγκ-ιλ, λάτρης του κινηματογράφου, τους ήθελε να γυρίσουν προπαγανδιστικές ταινίες. Μετά από φυλακίσεις, πιέσεις και 17 ταινίες –ανάμεσά τους το Pulgasari– το ζευγάρι δραπέτευσε στη Βιέννη το 1986.

Πυραυλικά τεστ, κυβερνοεπιθέσεις, βύθιση πλοίου

Η σύγκρουση παραμένει ενεργή και την νέα χιλιετία. Το 2010 ο Βορράς βύθισε νοτιοκορεατική κορβέτα σκοτώνοντας 46 ναύτες. Το 2015 υπήρξε ανταλλαγή πυρών, ενώ το 2020 η Πιονγκγιάνγκ ανατίναξε το γραφείο διασύνδεσης των δύο χωρών.

Τον Νοέμβριο του 2025, η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε νέο βαλλιστικό πύραυλο 700 χλμ., με τη Σεούλ να απαντά με προειδοποιητικά πυρά στη «αποστρατιωτικοποιημένη» ζώνη .

Το πιο ειρωνικό σύνορο του κόσμου

Στην Παμουντζόμ υπάρχει μια μπλε αίθουσα όπου ένα τραπέζι χωρίζει τις δύο χώρες. Οι Βορειοκορεάτες κάθονται από τη μία πλευρά, οι Νοτιοκορεάτες από την άλλη. Η γραμμή του συνόρου περνάει στο κέντρο του τραπεζιού. Είναι ίσως το μοναδικό σημείο στον κόσμο όπου μπορείς να αλλάξεις χώρα… μετακινώντας απλώς την καρέκλα σου.

Μέσα σε όλα τα παραπάνω, εμείς κρατάμε τις εικόνες της 27ης Απριλίου 2018 όπου οι ηγέτες Kim Jong‑un (Βόρεια Κορέα) και Moon Jae‑in (Νότια Κορέα) συναντήθηκαν στην Αποστρατιωτικοποιημένη Ζώνη και ευχόμαστε στο άμεσο μέλλον να δούμε ενέργειες και από τις δύο πλευρές που θα θεμελιώσουν την πραγματική Ειρήνη στην ταλαιπωρημένη ασιατική χερσόνησο.

