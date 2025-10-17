Άνδρας προσποιούνταν ότι ήταν τυφλός για πάνω από 50 χρόνια και εισέπραττε επιδόματα αναπηρίας

Ιταλός κατηγορείται ότι προσποιούνταν ότι ήταν εντελώς τυφλός για πάνω από 50 χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων εισέπραξε πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ σε επιδόματα αναπηρίας.

Η περίπτωση ενός ηλικιωμένου από τη Βιτσέντζα της Ιταλίας, ο οποίος έλαβε αδικαιολόγητα πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ σε επιδόματα για ολική τύφλωση σε διάστημα 53 ετών, έφερε για άλλη μια φορά στο προσκήνιο τους κρατικούς μηχανισμούς της χώρας, που μοιράζει αδικαιολόγητα λεφτά σε οποιονδήποτε.

Ο 70χρονος είχε κηρυχθεί εντελώς τυφλός πριν από πέντε δεκαετίες, μετά από ένα περιστατικό που σχετιζόταν με την εργασία του. Έκτοτε, είχε εισπράξει πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ, αλλά όταν η αστυνομία της επαρχιακής διοίκησης διεξήγαγε ελέγχους, κάτι τράβηξε την προσοχή τους, οπότε και αποφάσισαν να τον ακολουθήσουν και να τον βιντεοσκοπήσουν.

Πως η αστυνομία έπιασε τον 70χρονο «τυφλό»

Έτσι, οι αρχές τον έπιασαν να εκτελεί κηπουρική με επικίνδυνα εργαλεία και να ελέγχει προσεκτικά τα προϊόντα πριν τα αγοράσει. Οι αστυνομικοί της Βιτσέντζα , σε συνεργασία με τους συναδέλφους τους από την εταιρεία Arzignano, παρακολούθησαν τον άνδρα για πάνω από δύο μήνες, συλλέγοντας στοιχεία που αποδείκνυαν πως δεν ήταν τυφλός.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, βιντεοσκοπήθηκε να κινείται αβίαστα στην πόλη, να κάνει τα ψώνια του, να ελέγχει οπτικά διάφορα προϊόντα και να πληρώνει με μετρητά χωρίς καμία βοήθεια. Στη συνέχεια, του απαγγέλθηκαν κατηγορίες από την εισαγγελία της πόλης για απάτη κατά του ιταλικού κράτους.

Οι κινήσεις της αστυνομίας μετά τη σύλληψη: Το απόλυτο χάος στους κρατικούς μηχανισμούς της Ιταλίας

Μετά την έρευνά τους, η οικονομική αστυνομία ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές για την άμεση αναστολή όλων των παροχών κοινωνικής πρόνοιας και κοινωνικής ασφάλισης. Διέταξε επίσης φορολογικό έλεγχο, ο οποίος είχε ως αποτέλεσμα τη φορολόγηση άνω των 200.000 ευρώ σε παράνομα έσοδα, που ισοδυναμούν με το εισόδημα που έλαβαν οι κατηγορούμενοι τα τελευταία πέντε χρόνια, το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για το οποίο ήταν ακόμη δυνατή η διενέργεια φορολογικής εκτίμησης.

Η εισαγγελία της Βιτσέντζα διέταξε επίσης την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του 70χρονου γιαλαντζί τυφλού για απάτη εις βάρος του κράτους.

