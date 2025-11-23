Τι είναι το παράσιτο Anisakis από το οποίο δηλητηριάστηκε ο 22χρονος που έφαγε σούσι (vid)

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα καταγράφηκε δηλητηρίαση από το παράσιτο Anisakis, όταν 22χρονος στη Θεσσαλονίκη εμφάνισε σοβαρά συμπτώματα μετά την κατανάλωση σούσι με ανεπαρκώς μαγειρεμένο ψάρι.

Το Anisakis, ένα παράσιτο που συναντάται σε ωμά ή ακατέργαστα ψάρια, είναι υπεύθυνο για τη δηλητηρίαση του 22χρονου που έφαγε σούσι στη Θεσσαλονίκη. Η ανισακίαση, γνωστή και ως «ασθένεια του σκουληκιού της ρέγγας», προκαλείται από νηματώδη που προσκολλώνται στο στομάχι, τον οισοφάγο ή το έντερο.

Τα συχνότερα συμπτώματα

Σύμφωνα με το CDC, τα άτομα που μολύνονται μπορεί να εμφανίσουν:

Κοιλιακό άλγος

Ναυτία και εμετό

Διάρροια

Κοιλιακή διάταση

Αίμα ή βλέννα στα κόπρανα

Ήπιο πυρετό

Σε κάποιες περιπτώσεις προκαλούνται και αλλεργικές αντιδράσεις, όπως εξανθήματα, κνησμός ή, σπανιότερα, αναφυλαξία. Μερικοί ασθενείς νιώθουν ακόμη και «μυρμήγκιασμα» στο στόμα ή στο λαιμό όσο το παράσιτο κινείται.

Πώς μεταδίδεται το παράσιτο Anisakis

Ο κύκλος ζωής του παρασίτου ξεκινά από θαλάσσια θηλαστικά που αποβάλλουν τα αυγά τους στη θάλασσα. Αυτά εξελίσσονται σε προνύμφες, τις οποίες καταναλώνουν καρκινοειδή (γαρίδες, αστακοί, καβούρια). Στη συνέχεια οι προνύμφες περνούν σε ψάρια και καλαμάρια που τρώνε τα καρκινοειδή.

Όταν ο άνθρωπος καταναλώσει ωμό ή ανεπαρκώς μαγειρεμένο μολυσμένο ψάρι, οι προνύμφες εισβάλλουν στον γαστρεντερικό σωλήνα προκαλώντας φλεγμονή μέχρι να πεθάνουν.

Η ανισακίαση εμφανίζεται συχνότερα σε χώρες με ευρεία κατανάλωση ωμού ψαριού, όπως η Ιαπωνία. Επίσης, κρούσματα έχουν πλέον καταγραφεί σε ΗΠΑ, Ευρώπη, Νότια Αμερική και άλλες περιοχές. Το ενθαρρυντικό με την όλη υπόθεση είναι πως οι άνθρωποι δεν μεταδίδουν την ασθένεια ο ένας στον άλλο.

