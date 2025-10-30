Ο ιερέας που πούλησε την ψυχή του στον Διάβολο έγινε ο νεότερος άγιος της Καθολικής Εκκλησίας

Η ιστορία του Μπαρτόλο Λόνγκο, του ιερέα που πούλησε την ψυχή του στον Διάβολο και στη συνέχεια επέστρεψε στον Θεό, με αποτέλεσμα η Καθολική Εκκλησία να τον αγιοποιήσει.

Περισσότεροι από 700.000 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου στη Ρώμη πριν από μερικές μέρες προκειμένου να παρακολουθήσουν την αγιοκατάταξη ενός πρώην σατανιστή ιερέα.

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ ανακήρυξε επίσημα τον Μπάρτολο Λόνγκο, μαζί με έξι ακόμη πρόσωπα, ως νέο άγιο της Καθολικής Εκκλησίας.

Ποιός είναι ο Μπαρτόλο Λόνγκο

Ο Λόνγκο γεννήθηκε το 1841 στο Λατιάνο της Ιταλίας και σπούδασε νομικά. Μετά τον θάνατο του πατέρα του, στράφηκε σε αποκρυφιστικές πρακτικές και σύμφωνα με μαρτυρίες, υπηρέτησε ως ιερέας του Σατανά, κάνοντας ακραίες νηστείες, ενώ φέρεται να είχε συνάψει συμφωνία με έναν δαίμονα.

Αναζητώντας απαντήσεις για τη ζωή και τη μεταθανάτια ύπαρξη, κατέφυγε σε τοπικά μέντιουμ, πριν τελικά καθοδηγηθεί πίσω στην καθολική πίστη από τον καθηγητή Βιντσέντσο Πέπε. Αφού απαρνήθηκε τον σατανισμό, ο Λόνγκο έδωσε όρκο αγαμίας και αφιερώθηκε σε φιλανθρωπικό έργο.

Ίδρυσε το Παπικό Ιερό της Ευλογημένης Παρθένου του Ροδαρίου στην Πομπηία, καθώς και ένα ορφανοτροφείο για κορίτσια το 1887 και ένα ίδρυμα για τους γιους φυλακισμένων το 1892. Το 1922 ίδρυσε ένα ακόμη ίδρυμα για τις κόρες φυλακισμένων. Εργάστηκε επίσης εθελοντικά για δύο χρόνια στο Νοσοκομείο των Ανιάτων της Νάπολης.

Ο Λόνγκο πέθανε το 1926 και έμεινε στη μνήμη για τη μεταστροφή του από τη ζωή του σκότους σε μια ζωή πίστης και υπηρεσίας, που τελικά του χάρισε τον τίτλο του αγίου στην Καθολική Εκκλησία. Αγιοποιήθηκε μαζί με άλλους έξι, μεταξύ των οποίων τρεις μοναχές, ένας Βενεζουελανός «γιατρός των φτωχών» και ένας αρχιεπίσκοπος που σκοτώθηκε στη γενοκτονία των Αρμενίων.

Ο Πάπας Λέων δήλωσε στις 19 Οκτωβρίου: «Σήμερα έχουμε μπροστά μας επτά μάρτυρες, τους νέους Αγίους, που, με τη χάρη του Θεού, κράτησαν αναμμένη τη λυχνία της πίστης. Είθε η μεσιτεία τους να μας βοηθήσει στις δοκιμασίες μας και το παράδειγμά τους να εμπνεύσει τη κοινή μας κλήση προς την αγιοσύνη».

Η επιστροφή του Λόνγκο στον Θεό

Ο Λόνγκο είχε «χειροτονηθεί» ιερέας του Σατανά, κάτι που περιλάμβανε την ηγεσία σε σεάνς (πνευματικές συναντήσεις), τη χρήση ναρκωτικών και τη συμμετοχή σε όργια. Ένα βράδυ, όμως, άκουσε τη φωνή του νεκρού πατέρα του να του φωνάζει: «Επέστρεψε στον Θεό!» Συγκλονισμένος και απεγνωσμένος για καθοδήγηση, ο Λόνγκο στράφηκε στον στενό του φίλο, τον καθηγητή Βιντσέντσο Πέπε, ο οποίος τα έχασε, μαθαίνοντας την εμπλοκή του στον αποκρυφισμό.

Ο Πέπε τον προειδοποίησε ότι οι πράξεις του τον οδηγούσαν στην τρέλα και στην πνευματική καταστροφή. Τα σκληρά λόγια του τον ταρακούνησαν, και έτσι ο Λόνγκο ζήτησε βοήθεια από έναν Δομινικανό ιερέα, τον πατέρα Αλμπέρτο Ραντέντε. Υπό την καθοδήγησή του, ο Λόνγκο πέρασε έναν μήνα εξομολόγησης και μετάνοιας, τελικά απαρνούμενος την παλιά του ζωή και αφιερώνοντάς την στην πίστη και την υπηρεσία. Έγινε ενεργός πολέμιος του πνευματισμού, φτάνοντας στο σημείο να διακόπτει συγκεντρώσεις και καφενεία για να καταδικάσει τον αποκρυφισμό.

Έπειτα από έξι χρόνια φιλανθρωπικής δράσης, ο Λόνγκο έδωσε όρκους ως λαϊκός Δομινικανός κατά τη γιορτή της Παναγίας του Ροδαρίου. Λίγο αργότερα, έκανε την οριστική και συμβολική ρήξη με το παρελθόν του, παρευρισκόμενος σε μία τελευταία σεάνς μόνο και μόνο για να σταθεί μπροστά στο πλήθος, να υψώσει ένα ροζάριο και να δηλώσει: «Απαρνούμαι τον πνευματισμό· δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας ιστός ψεμάτων και εξαπάτησης».

Πώς γίνεται η διαδικασία της Αγιοκατάταξης

Η διαδικασία αγιοκατάταξης στην Καθολική Εκκλησία είναι η επίσημη διαδικασία με την οποία ένα άτομο που έχει αποβιώσει, ανακηρύσσεται άγιος.

Ξεκινά με τη διερεύνηση της ζωής του για αποδείξεις ηρωικής αρετής, αγιότητας και πίστης. Αν το άτομο θεωρηθεί άξιο, αρχικά ανακηρύσσεται «Δούλος του Θεού».

Το επόμενο βήμα είναι η αναγνώριση ως «Σεβάσμιος» (Venerable), αφού η Εκκλησία επιβεβαιώσει ότι έζησε ζωή εξαιρετικής αρετής.

Ακολουθεί η «Μακαριοποίηση», η οποία απαιτεί την απόδειξη ενός θαύματος που αποδίδεται στη μεσιτεία του, οπότε ονομάζεται «Μακάριος».

Τέλος, η «Αγιοκατάταξη» (η επίσημη ανακήρυξη της αγιότητας) γίνεται μετά από δεύτερο επαληθευμένο θαύμα, προσθέτοντας επίσημα το άτομο στον κατάλογο των αγίων και επιτρέποντας τη δημόσια λατρεία του σε ολόκληρη την Εκκλησία.

Το πρώτο πρόσωπο που αγιοκατατάχθηκε επίσημα από την Καθολική Εκκλησία ήταν ο Άγιος Ούλριχ του Άουγκσμπουργκ, που ανακηρύχθηκε άγιος από τον Πάπα Ιωάννη ΙΕ΄ το 993 μ.Χ. Αν και μορφές όπως ο Άγιος Πέτρος και ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής θεωρούνται σήμερα άγιοι, αναγνωρίστηκαν πριν θεσπιστεί η επίσημη διαδικασία αγιοκατάταξης, η οποία αναπτύχθηκε σταδιακά και τελικά συγκεντρώθηκε υπό την εξουσία του Πάπα τον 12ο αιώνα.

