Αλβανός έμπορος ναρκωτικών αποδεικνύεται... κρυουλιάρης: Ο απίθανος λόγος που δεν θέλει να εκδοθεί στην Ιταλία

Ένας Αλβανός διακινητής ναρκωτικών που εισήλθε παράνομα στο Ηνωμένο Βασίλειο ισχυρίζεται ότι δεν μπορεί να εκδοθεί στην Ιταλία, επειδή οι φυλακές της χώρας δεν διαθέτουν... ζεστό νερό!

Ο 41χρονος Μάρινγκλεν Τσεφάλια, που καταδικάστηκε στην Ιταλία σε ποινή φυλάκισης πέντε ετών για διακίνηση 1,5 κιλού κοκαΐνης, επικαλείται τα ανθρώπινα δικαιώματά του, υποστηρίζοντας πως οι συνθήκες στις ιταλικές φυλακές παραβιάζουν το άρθρο 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το οποίο προστατεύει τους κρατούμενους από «απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση».

Ο Τσεφάλια φέρεται να έφτασε στη Βρετανία το 2022, προσπαθώντας να αποφύγει την έκτιση της ποινής του. Κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας για την έκδοσή του, αρνήθηκε να καταθέσει και κάλεσε ως μάρτυρα υπεράσπισης τον Αλέσιο Σκαντούρα, εκπρόσωπο της μη κυβερνητικής οργάνωσης Antigone, που δραστηριοποιείται για τα δικαιώματα των κρατουμένων.

«Δεν έχουν ζεστό νερό και τα κελιά βράζουν το καλοκαίρι»

Ο Σκαντούρα υποστήριξε ότι η παροχή ζεστού νερού στις ιταλικές φυλακές είναι «ακανόνιστη» και ότι πολλά κελιά υπερθερμαίνονται κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Ανέφερε επίσης πως σε πολλές περιπτώσεις οι κρατούμενοι δε διαθέτουν ανεμιστήρες, καθώς μόνο οι μισοί από αυτούς έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν έναν, ενώ τα περισσότερα κελιά είναι μικρότερα από όσα ορίζει στις ελάχιστες προδιαγραφές της η Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Ωστόσο, ο Άνταμ Σκουίμπς, ο δικηγόρος που αντιπροσωπεύει την Ιταλία, αντέτεινε ότι, παρότι κάποια σωφρονιστικά ιδρύματα στεγάζονται σε παλιά κτίρια όπως πρώην μοναστήρια ή στρατόπεδα, δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν συστηματικές παραβιάσεις. Παραδέχτηκε πως «το ζεστό νερό δεν είναι πάντα διαθέσιμο και ορισμένοι κρατούμενοι κάνουν κρύο ντους», αλλά πρόσθεσε ότι αυτό «δεν συνιστά παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Ο Σκουίμπς επισήμανε μάλιστα ότι ο Τσεφάλια είχε καταθέσει εγγύηση ύψους 2.000 λιρών για την αποφυλάκισή του, πράγμα που δείχνει πως «θα μπορούσε εύκολα να αγοράσει έναν ανεμιστήρα για το κελί του».

Τελικά, ο δικαστής απέρριψε την προσφυγή του Αλβανού, κρίνοντας ότι οι ισχυρισμοί του για τις συνθήκες κράτησης ήταν αβάσιμοι και πως γνώριζε πλήρως τις συνέπειες όταν διέφυγε από την Ιταλία προς το Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Τσεφάλια, λοιπόν, ετοιμάζει βαλίτσες για Ιταλία κι αν δεν έχει ζεστό νερό, τουλάχιστον θα έχει άφθονο… espresso.

