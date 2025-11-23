Νέα Υόρκη: 2.000 άτομα μαζεύτηκαν για να καπνίσουν τσιγάρο με άνδρα που το ανακοίνωσε μέσω φυλλαδίων (vid)

Κάλεσε τον κόσμο να καπνίσουν ένα τσιγάρο μαζί του για πέντε λεπτά και εμφανίστηκαν πάνω από 2.000 άτομα.

Ο Bob, γνωστός και ως «the cigarette maestro», μοίρασε φυλλάδια σε όλη τη Νέα Υόρκη ανακοινώνοντας ότι στις 21 Νοεμβρίου, από τις 14:00 έως 14:05, θα καπνίσει ένα τσιγάρο έξω από το Washington Square Park. Το φυλλάδιο είχε χάρτη, φωτογραφία, QR code και υπόσχεση για δωρεάν τσιγάρο σε όσους έκλειναν θέση.

Αυτό που ακολούθησε ήταν κάτι το μοναδικό! Εκατοντάδες και όπως δήλωσε ο ίδιος, συνολικά πάνω από 2.000 άτομα εμφανίστηκαν στο σημείο για να καπνίσουν όλοι μαζί ένα τσιγάρο με τον Bob. Οι παρευρισκόμενοι στάθηκαν γύρω του, φώναζαν το όνομά του και μετέτρεψαν την αυθόρμητη δράση σε μια παράδοξη αλλά γεμάτη ενέργεια κοινωνική στιγμή.

Το μετάνιωσαν όσοι δεν πήγαν: «Ζω το όνειρό μου»

Στα social media ο Bob ευχαρίστησε το πλήθος, υπογράφοντας μάλιστα πακέτα τσιγάρων, ακόμη και ένα skateboard. «Ζω το όνειρό μου», είπε στο πλήθος, τονίζοντας πόσο ευγνώμων ήταν που τόσος κόσμος εμφανίστηκε απλώς για να ζήσει κάτι διασκεδαστικό μαζί του.

Παρότι το event ήταν ανάλαφρο, ο Bob δεν παρέλειψε να υπογραμμίσει ότι το κάπνισμα είναι επιβλαβές, συμβουλεύοντας: «Αν δεν καπνίζετε, μην ξεκινήσετε. Αν καπνίζετε και μπορείτε, κόψτε το. Αν δεν μπορείτε, μειώστε το». Μόνο όσοι το αγαπούν, είπε, ας το απολαύσουν υπεύθυνα.

Στα σχόλια, πολλοί δήλωσαν: «Ζήλεψα που δεν ήμουν εκεί», «η συνάντηση ήταν μία τρομερή εμπειρία». Ακόμη και μη καπνιστές παραδέχτηκαν ότι θα ήθελαν να έχουν πάει, μιλώντας για «μια υπέροχη μικρή κοινότητα που δημιουργήθηκε από το πουθενά».

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ