Κάπνιζε μανιωδώς για 20 χρόνια: Τι συνέβη στο σώμα του όταν το «έκοψε» οριστικά

Ο Κάρλ Γκούντγουιν πέρασε από δύσκολες φάσεις αλλά και θεαματικές αλλαγές μετά τη διακοπή του καπνίσματος

Έπειτα από δύο δεκαετίες με το τσιγάρο στο χέρι, ο Ουαλός Κάρλ Γκούντγουιν αποφάσισε το 2023 να κόψει οριστικά τη νικοτίνη, βάζοντας τέλος σε μια συνήθεια που, όπως λέει, «είχε κυριαρχήσει στη μισή του ζωή».

Σήμερα, σχεδόν δύο χρόνια μετά, περιγράφει την εμπειρία του, τόσο τα δύσκολα όσο και τα θετικά, μέσα από τα social media, όπου τον ακολουθούν πάνω από 75.000 χρήστες.

«Η μυρωδιά του καπνού με σοκάρει πλέον»

Ο Κάρλ παραδέχεται ότι η αρχή δεν ήταν εύκολη. Για να απεξαρτηθεί, χρησιμοποίησε ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο χωρίς νικοτίνη, όμως οι πρώτες εβδομάδες ήταν γεμάτες αϋπνίες, κόπωση και έλλειψη συγκέντρωσης. «Ο ύπνος μου ήταν ανύπαρκτος και η δουλειά βασανιστική», λέει χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με ειδικούς της Nicorette, η διακοπή της νικοτίνης προκαλεί διαταραχές ύπνου, καθώς το σώμα προσπαθεί να προσαρμοστεί στην απουσία του διεγερτικού. Η ίδια η νικοτίνη είναι ουσία που μεταβάλλει τους νευροδιαβιβαστές του εγκεφάλου, και η έλλειψή της οδηγεί προσωρινά σε αϋπνία και ευερεθιστότητα.

Ωστόσο, ο Κάρλ επιμένει πως άξιζε τον κόπο. «Η όσφρηση και η γεύση μου άλλαξαν τελείως. Όλα έχουν πιο έντονη γεύση και τώρα συνειδητοποιώ πόσο άσχημα μύριζα όταν κάπνιζα», λέει με χιούμορ. Παρατηρεί επίσης βελτίωση στο δέρμα του, περισσότερη ενέργεια και καλύτερη διάθεση.

«Ξυπνάω γεμάτος ενέργεια, χωρίς τη βαρύτητα που ένιωθα τόσα χρόνια», σημειώνει, τονίζοντας πως για πρώτη φορά νιώθει «αληθινά ελεύθερος».

Οι χρήστες του TikTok τον αποθέωσαν για την ειλικρίνειά του, με πολλούς να σχολιάζουν πως η ιστορία του τους ενέπνευσε να προσπαθήσουν κι εκείνοι να κόψουν το κάπνισμα.

