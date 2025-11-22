Γιατρός προειδοποιεί για το «Σύνδρομο του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου» καθώς ξεκινά η εορταστική περίοδος

Ένα περίεργο σύνδρομο που εμφανίζεται τα Χριστούγεννα προκαλεί σε αρκετό κόσμο φταρνίσματα και συμπτώματα γρίπης.

Ένας γιατρός κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για ένα παράξενο σύνδρομο όσο πλησιάζουμε προς την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων. Ενώ η εποχική γρίπη έχει αρχίσει ήδη να κάνει την εμφάνισή της, ίσως να υπάρχει κάτι άλλο πίσω από τη μύτη που τρέχει και τα φταρνίσματα, κάτι που δεν σχετίζεται καθόλου με τα μικρόβια του γραφείου.

Σύμφωνα με τον Dr Donald Grant, γενικό ιατρό και Ανώτερο Κλινικό Σύμβουλο στο The Independent Pharmacy, ένα συνηθισμένο χριστουγεννιάτικο στολίδι θα μπορούσε να αποτελεί σημαντική αιτία για πολλούς που ταλαιπωρούνται από αλλεργίες, ιδιαίτερα όσους έχουν δερματικές παθήσεις όπως το έκζεμα.

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο προκαλεί εξάρσεις

Ίσως και να ακούγεται περίεργο, αλλά το χριστουγεννιάτικο δέντρο μπορεί να κρύβεται πίσω από τις χειμωνιάτικες ενοχλήσεις. Ο γιατρός είπε: «Όποιος πάσχει από δερματικές παθήσεις όπως το έκζεμα ξέρει ότι δεν χρειάζεται και πολύ για να υπάρξουν εξάρσεις. Η παραμικρή αλλαγή στη θερμοκρασία ή στα επίπεδα ορμονών μπορεί να επιδεινώσει την κατάσταση. Κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων, τα δέντρα μπορούν επίσης να προκαλέσουν επιδείνωση των συμπτωμάτων».

Εξήγησε ότι το πεύκο, το έλατο ή ερυθρελάτη μπορούν να προκαλέσουν εξάρσεις εκζέματος με δεκάδες τρόπους, αλλά ο κύριος παράγοντας είναι οι ρητίνες και τα έλαια που βρίσκονται στα δέντρα. «Πολλά δέντρα περιέχουν κολοφώνιο, το οποίο προκαλεί δερματίτιδα εξ επαφής και ερεθίζει το ευαίσθητο δέρμα», είπε ο Dr Grant.

Αυτό δεν είναι το μόνο, καθώς τα δέντρα μπορεί να εξαπλώνουν και μούχλα. «Επιπλέον, αυτά τα δέντρα συχνά αποθηκεύονται όλο τον χρόνο σε σοφίτες ή αποθήκες», συνέχισε. «Η υγρασία δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την εμφάνιση σπορίων μούχλας — κάτι επιβλαβές για την υγεία με πολλούς τρόπους, προκαλώντας αναπνευστικά προβλήματα, συμπεριλαμβανομένων λοιμώξεων των πνευμόνων. Για όσους έχουν έκζεμα, όταν αυτά τα σπόρια απελευθερωθούν στον αέρα, η εισπνοή τους μπορεί γρήγορα να πυροδοτήσει αντίδραση».

Κίνδυνος και από τα ψεύτικα δέντρα

Ακόμη και τα ψεύτικα, τεχνητά δέντρα αποτελούν κίνδυνο, καθώς η σκόνη που συσσωρεύεται κατά την αποθήκευση μπορεί να παραμείνει πάνω τους και να διασκορπιστεί στο σπίτι κατά τον στολισμό. «Αυτά τα αλλεργιογόνα μπορούν να ερεθίσουν το δέρμα, οδηγώντας σε εξάρσεις».

Δεν είναι μόνο όσοι έχουν έκζεμα που «πρέπει να είναι προσεκτικοί με το δέντρο», είπε, καθώς «ο καθένας μπορεί να εμφανίσει αλλεργική αντίδραση στο δημοφιλές αυτό στολίδι, οδηγώντας σε φτέρνισμα, βήχα, διαταραγμένο ύπνο και τσούξιμο στα μάτια. Αυτό το φαινόμενο ονομάζεται “Σύνδρομο του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου” και αποτελείται από σκόνη και γύρη που προκαλούν αναπνευστικά προβλήματα και αλλεργικές αντιδράσεις».

Οι θεραπείες που προτείνει ο γιατρός

Ευτυχώς, είπε ότι υπάρχει μια σειρά από θεραπείες και φάρμακα από τα οποία μπορούν να επωφεληθούν τόσο οι πάσχοντες από έκζεμα όσο και όσοι έχουν αλλεργίες, ώστε να μη χρειάζεται να στερηθούν εντελώς το δέντρο στις γιορτές. Προτείνει σε όσους έχουν έκζεμα να συνεχίσουν να ενυδατώνουν το δέρμα τους με ενυδατική κρέμα, καθώς αυτό βοηθά να αποφεύγεται η ξηρότητα που προκαλούν τα αλλεργιογόνα στο σπίτι ή η αυξημένη χρήση θέρμανσης τους χειμερινούς μήνες.

Για τους υπόλοιπους, φάρμακα χωρίς συνταγή όπως το Benadryl, δημοφιλές το καλοκαίρι, μπορούν να αντιμετωπίσουν τα συμπτώματα. Ο γιατρός κατέληξε: «Πέρα από τη θεραπεία, συνιστώ στους ανθρώπους να χρησιμοποιούν καθαριστές αέρα, να μειώνουν την επαφή με το ίδιο το δέντρο και να ελέγχουν πάντα για μούχλα, βρωμιά και σκόνη όταν το βγάζουν από την αποθήκευση. Ορισμένα δέντρα μπορεί να έχουν μεγαλύτερο κίνδυνο αλλεργίας από άλλα· τα έλατα συνήθως είναι λιγότερο ερεθιστικά από τα πεύκα, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να είναι καλύτερη επιλογή για σπίτια με δερματικές παθήσεις ή αναπνευστικές ευαισθησίες».

