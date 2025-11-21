Βανβέρα: Το αξεσουάρ που επέτρεπε στις αριστοκράτισσες να αερίζονται διακριτικά
Η ιστορία της βανβέρας παραμένει θολή, με θεωρίες που μιλούν για επιρροές από την αρχαία Αίγυπτο ή τη ρωμαϊκή εποχή, χωρίς όμως καμία επιβεβαίωση.
Το μόνο σίγουρο είναι ότι χρησιμοποιήθηκε από την αριστοκρατία, κυρίως γυναίκες, οι οποίες μπορούσαν να την κρύβουν εύκολα κάτω από τα πλούσια, ογκώδη φορέματά τους.
Τι ήταν η βανβέρα;
Έκθεμα του μουσείου παρουσιάζει τη βανβέρα ως μια δερμάτινη θήκη συνδεδεμένη με το πίσω μέρος του φορέα της. Ο ρόλος της ήταν να «σιγάζει» τις… εκπομπές αερίων και να τις συγκρατεί έως ότου το περιεχόμενο αδειάσει κατ’ ιδίαν, με ένα απλό πάτημα.
Σύμφωνα με το Venezia Today, η βανβέρα χρησιμοποιήθηκε στη Βενετία του 17ου αιώνα και υπήρχε σε διάφορες μορφές. Η πιο απλή ήταν ένας μικρός σωλήνας κάτω από τη φούστα. Η πιο σύνθετη ήταν ένα σύστημα σωληνώσεων που μετέφερε τα αέρια από τα κρεβάτια των ευγενών κατευθείαν έξω από το παράθυρο.
Άλλες πηγές αναφέρουν μια πιο αρωματική βερσιόν με ένα μεταλλικό κουτί τοποθετημένο στα εσώρουχα, γεμάτο αποξηραμένα βότανα όπως λεβάντα, δεντρολίβανο και φασκόμηλο.
Τα αέρια περνούσαν μέσα από το κουτί και έβγαιναν… αρωματισμένα. Ωστόσο, αυτή η εκδοχή δεν απομόνωνε τον ήχο, γι’ αυτό και δεν έγινε τόσο δημοφιλής όσο η δερμάτινη θήκη.
