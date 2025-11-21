Από το Σύνταγμα έως τη Γλυφάδα: Εγκαινιάστηκε η μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο! (vid)

Το έργο ολοκληρώθηκε σε έξι χρόνια και θεωρείται ήδη ένα από τα πιο σύνθετα και απαιτητικά που έχουν υλοποιηθεί παγκοσμίως.

Η Κίνα πρόσθεσε ακόμη ένα τεχνολογικό επίτευγμα στη λίστα των εντυπωσιακών δημόσιων έργων της, εγκαινιάζοντας τη μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα του κόσμου. Η νέα κατασκευή, μήκους 10,03 χιλιομέτρων, ενώνει τις πόλεις Τσανγκζού και Τάιζου πάνω από τον ποταμό Γιανγκτσέ, έναν από τους σημαντικότερους ποταμούς της Ασίας. Με την έναρξη λειτουργίας της, ο χρόνος μετακίνησης μειώθηκε από 80 λεπτά σε μόλις 20, δημιουργώντας έτσι έναν νέο, ταχύτερο διάδρομο ανάπτυξης για ολόκληρη την περιοχή.

Το έργο, που χρειάστηκε 6 χρόνια για να ολοκληρωθεί, θεωρείται ήδη κομβικό για τις μεταφορές και την ανάπτυξη στην περιοχή του ποταμού Γιανγκτσέ. Η κλίμακα, η τεχνική πολυπλοκότητα και η ταχύτητα εκτέλεσης συνθέτουν μία από τις πιο δύσκολες τεχνικές κατασκευές που έχουν ολοκληρωθεί τα τελευταία χρόνια σε παγκόσμιο επίπεδο.

Αυτοκινητόδρομος και τρένα υψηλής ταχύτητας

Η γέφυρα στηρίζεται σε δύο πύργους από χάλυβα και σκυρόδεμα ύψους 350 μέτρων, οι οποίοι συγκρατούν εκατοντάδες καλώδια υψηλής αντοχής. Η κατασκευή είναι διώροφη: στο ανώτερο επίπεδο υπάρχει αυτοκινητόδρομος έξι λωρίδων με όριο ταχύτητας 100 km/h, ενώ στο κατώτερο βρίσκεται μια τετραπλή οδική αρτηρία και σιδηροδρομική γραμμή που υποστηρίζει τρένα ταχύτητας έως 200 km/h.

Η θεμελίωση των πύργων αποτέλεσε μία από τις πιο δύσκολες φάσεις. Ειδικά χαλύβδινα κιβώτια τοποθετήθηκαν βαθιά στο ποτάμι, επιτρέποντας στους μηχανικούς να εργαστούν σε στεγνό περιβάλλον, παρά τις έντονες ροές του Γιανγκτσέ. Παράλληλα, χρησιμοποιήθηκαν νέοι τύποι γερανών και μία «έξυπνη» ανυψωτική πλατφόρμα, σχεδιασμένη ειδικά για να χειρίζεται μεγάλα και βαριά τμήματα με ακρίβεια χιλιοστού.

Η πρόκληση του βάρους και η ακρίβεια της κατασκευής

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής, οι μηχανικοί κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν μια κρίσιμη τεχνική δυσκολία: το ασύμμετρο βάρος μεταξύ του οδικού και του σιδηροδρομικού τμήματος. Οι γραμμές του τρένου συγκροτούν πολλαπλάσιο φορτίο, γεγονός που απαίτησε συνεχή προσαρμογή της έντασης των καλωδίων και προσεκτική κατανομή του βάρους σε κάθε νέο τμήμα που προστίθετο.

Το αποτέλεσμα είναι μια γέφυρα που δεν ξεχωρίζει μόνο για το μέγεθός της, αλλά και για την τεχνική της ακρίβεια. Πρόκειται για ένα έργο που ενισχύει τις μεταφορές, μειώνει τις αποστάσεις και αδιαμφισβήτητα λειτουργεί ως νέο σημείο αναφοράς για τη σύγχρονη μηχανική.

