Η φονικότερη πλημμύρα στη χώρα μας που... ξεχάστηκε από τα μετεωρολογικά δεδομένα

Η πλημμύρα που προκλήθηκε από ισχυρότατες θερμικές καταιγίδες στα Τρίκαλα το 1907 είναι η φονικότερη πλημμύρα στην Ελλάδα.

Η φονικότερη πλημμύρα για τα ελληνικά δεδομένα δεν ήταν καταγεγραμμένη στη διεθνή βάση δεδομένων, σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά. Πρόκειται για την πλημμύρα που σημειώθηκε στα Τρίκαλα στις 4 Ιουνίου 1907 από ισχυρότατες θερμικές καταιγίδες.

Σύμφωνα με όσα δημοσίευσε ο γνωστός μετεωρολόγος στο blog του, η τοπικότητα του φαινομένου ήταν μεγάλη, ενώ καταγεγραμμένα δεδομένα, ύψη βροχής δεν αναφέρονται. Προφανώς και γι’ αυτό τον λόγο αυτή η πλημμύρα «δεν υπήρξε» στη Μετεωρολογική Ιστορία.

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