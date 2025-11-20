Δολοφονία 32χρονης Βρετανίδας στη Φλόριντα: Συνελήφθη 53χρονος ύποπτος από ιστοσελίδα φετίχ

Στη Φλόριντα βρέθηκε νεκρή η Σόνια Έξελμπι. Συνελήφθη ο 53χρονος Ντουέιν Χολ, ύποπτος για ανθρωποκτονία, μετά από γνωριμία μέσω ιστοσελίδας φετίχ.

Μια σοκαριστική υπόθεση βλέπει το φως της δημοσιότητας. Το σώμα της 32χρονης Σόνια Έξελμπι από το Πόρτσμουθ βρέθηκε σε δασώδη περιοχή του Μάριον Όουκς της Φλόριντα, στις 17 Οκτωβρίου, λίγες μέρες αφότου είχε ταξιδέψει από τη Βρετανία.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, η Έξελμπι φέρεται να είχε δημοσιεύσει σε ιστοσελίδα φετίχ ότι επιθυμούσε να κακοποιηθεί και να δολοφονηθεί, ενώ χαρακτηριζόταν «ευάλωτο άτομο» με προβλήματα ψυχικής υγείας.

Ο 53χρονος Ντουέιν Χολ, ο οποίος συνελήφθη για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού και απαγωγή, φέρεται να γνώριζε την Έξελμπι μέσω της ιστοσελίδας αυτής. Κατά τις έρευνες, διαπιστώθηκε ότι είχε σεξουαλικές επαφές μαζί της και ότι υπήρχαν οικονομικές συναλλαγές με χρήση της κάρτας της. Ο Χολ παραμένει υπό κράτηση χωρίς εγγύηση, ενώ οι αρχές επισημαίνουν αντιφάσεις στις καταθέσεις του.

Η νεκροψία έδειξε ότι η Έξελμπι πέθανε από τέσσερα τραύματα από μαχαίρι. Το όπλο που σχετίζεται με τη δολοφονία βρέθηκε από τις αρχές, ενώ το DNA του Χολ εντοπίστηκε σε αυτό.

Οι αμερικανικές και βρετανικές αρχές συνεργάζονται για τη διερεύνηση της υπόθεσης, με υποστήριξη από το Υπουργείο Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας του Ηνωμένου Βασιλείου προς την οικογένεια του θύματος.

Ο επίτροπος της FDLE, Μαρκ Γκλας, δήλωσε: «Τέτοιου είδους βίαια εγκλήματα δεν θα γίνουν ανεκτά και οι δράστες θα λογοδοτήσουν πλήρως».

Ο Χολ δήλωσε αθώος για όλες τις κατηγορίες κατά την εμφάνισή του στο δικαστήριο στις 18 Νοεμβρίου.

