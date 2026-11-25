Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών, ο διευθυντής του Reader.gr, Ηλίας Αναστασιάδης γράφει από τη σκοπιά ενός πατέρα δύο κοριτσιών.

Νομίζω ότι μετά από έξι χρόνια στο κουρμπέτι (όπου κουρμπέτι, βάλτε πατρότητα), έχω ασπαστεί δύο συγκεκριμένες, αλλά πανανθρώπινες αλήθειες:

Ένα: όσα ανίψια κι αν έχεις, όσα παιδιά κι αν έχουν οι κολλητοί σου, δεν μπορείς να συλλάβεις τι σημαίνει να γίνεσαι γονιός, μέχρι την υπέροχη μέρα που όντως γίνεσαι. Καλά τα σεμινάρια, καλές οι προβολές στο μέλλον, αλλά δεν έχεις ιδέα. Είναι σαν να κάθεσαι έξω από έναν θερινό, και επειδή ακούς τι λένε οι πρωταγωνιστές να πιστεύεις ότι είδες την ταινία. Επαναλαμβάνω με αγάπη: δεν έχεις ιδέα.

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