Πέθανε ο 22χρονος που είχε καταπιεί ολόκληρο μπέργκερ: Τραγική κατάληξη μετά από 7 ημέρες στη ΜΕΘ

Ο 22χρονος που νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση μετά την απόφραξη αεραγωγών από αμάσητο μπέργκερ κατέληξε, σύμφωνα με τη Ματίνα Παγώνη.

Τραγικό τέλος είχε η περιπέτεια ενός 22χρονου φοιτητή, ο οποίος νοσηλευόταν επί επτά ημέρες σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», έπειτα από απόφραξη των αεραγωγών του λόγω κατάποσης ολόκληρου μπέργκερ.

Όπως δήλωσε η πρόεδρος του ΕΙΝΑΠ, Ματίνα Παγώνη, ο νεαρός υπέστη από τις πρώτες ώρες μη αναστρέψιμες βλάβες σε ζωτικά όργανα, με τους γονείς του να έχουν ενημερωθεί για τη σοβαρότητα της κατάστασης. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, δεν κατέστη δυνατό να σωθεί.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε ταχυφαγείο στο Κορωπί, όταν ο φοιτητής προσπάθησε να καταπιεί ολόκληρο κομμάτι μπέργκερ.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, πανικοβλήθηκε, κατέρρευσε και δεν ανέπνεε για περίπου τρία λεπτά, μέχρι να φτάσουν οι διασώστες του ΕΚΑΒ και να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες. Ο νεαρός διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου διασωληνώθηκε.

Η Ματίνα Παγώνη τόνισε ότι οι φίλοι του που ήταν παρόντες δεν μπόρεσαν να τον βοηθήσουν, καθώς δεν γνώριζαν να εφαρμόσουν τις απαραίτητες πρώτες βοήθειες. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, οι βλάβες σε ζωτικά όργανα, όπως ο εγκέφαλος και οι νεφροί, ήταν μη αναστρέψιμες.

Ο πατέρας του φοιτητή διευκρίνισε ότι η κατάποση του μπέργκερ δεν έγινε με στόχο πρόκληση ή «challenge», αλλά ήταν μια τραγική ατυχία που οδήγησε στον θάνατο του γιου του.

