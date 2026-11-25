Η κακοκαιρία έρχεται από την Πέμπτη με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χιόνια, ενώ την Κυριακή αυξάνεται ο κίνδυνος πλημμυρών.

Σημαντική αλλαγή αναμένεται να παρουσιάσει το σκηνικό του καιρού από την Πέμπτη (26/11), καθώς ένα διαδοχικό κύμα κακοκαιρίας θα φέρει ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα θα κάνουν αρχικά την εμφάνισή τους στη δυτική Ελλάδα, ενώ στη συνέχεια θα κινηθούν προς τα κεντρικά και ανατολικά τμήματα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα προγνωστικά στοιχεία για το επόμενο τετραήμερο, καθώς σε αρκετές περιοχές εκτιμάται ότι θα σημειωθούν πολύ μεγάλα ύψη βροχής. Σύμφωνα με την πρωινή ανάλυση Early Warning του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά, η οποία βασίζεται στα νεότερα δεδομένα του μοντέλου ICON, η

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