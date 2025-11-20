Συνελήφθη η Δήμητρα Ματσούκα: Οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, χωρίς πινακίδες και υπό την επήρεια αλκοόλ
Aντιμέτωπη με τη Δικαιοσύνη θα βρεθεί η Δήμητρα Ματσούκα, η οποία το βράδυ της Τετάρτης (19/11/2025) εντοπίστηκε από τα ραντάρ της Τροχαίας να κινείται με υπερβολική ταχύτητα στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Το περιστατικό οδήγησε σε έλεγχο, κατά τον οποίο οι αστυνομικοί διαπίστωσαν σειρά σοβαρών παραβάσεων.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ηθοποιός οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, ενώ το όχημά της δεν έφερε πινακίδες, καθώς είχαν αφαιρεθεί από τον Οκτώβριο λόγω προηγούμενης παράβασης.
Οι άνδρες της Τροχαίας προχώρησαν σε αλκοτέστ, με τη μέτρηση να δείχνει 0,38 mg/L, επίπεδο σημαντικά υψηλότερο από το επιτρεπτό όριο των 0,24 mg/L.
Η σύλληψη έγινε επιτόπου, με τις αρχές να σχηματίζουν δικογραφία για τα αδικήματα που διαπιστώθηκαν. Οι έρευνες για το περιστατικό συνεχίζονται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- «Δάγκωσε» και την Βρισηίδα Ανδριώτου το κύκλωμα απατεώνων: Το απαξιωτικό σχόλιο για την ηλικία του υπαρχηγού
- Κωνσταντίνα Μιχαήλ για γυμνή φωτογράφιση στο Playboy: «Έλεγα στον πατέρα μου, το έκανε και η Γαλάνη»
- Χαμός στα καλλιστεία: Το δολοφονικό βλέμμα που έριξε η Μις Ισραήλ στην Μις Παλαιστίνη (vid)