Αυτές είναι οι 20 πιο επικίνδυνες χώρες του κόσμου για το 2025

Η νέα κατάταξη καταγράφει 20 κράτη που βρίσκονται στο επίκεντρο πολέμων και ανθρωπιστικών κρίσεων.

Το Global Peace Index 2025 δημοσίευσε τη φετινή λίστα με τις πιο επικίνδυνες χώρες του κόσμου και η εικόνα που προκύπτει είναι σκληρή: πόλεμος, ανθρωπιστικές κρίσεις, πολιτική αστάθεια και συνεχείς εστίες έντασης που απλώνονται από την Ευρώπη μέχρι την Ασία και από την Αφρική έως τη Μέση Ανατολή.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται η Ρωσία, ενώ η Ουκρανία ακολουθεί στη δεύτερη θέση λόγω του συνεχιζόμενου πολέμου που έχει θέσει σε επιφυλακή μια ολόκληρη ήπειρο, όχι και τόσο μαθημένη στην προοπτική του πολέμου. Πόσο μάλλον, στην επιβολή του ως μέσο επίλυσης διαφορών.

Ποιες χώρες «κοκκινίζουν» τον παγκόσμιο χάρτη

Η Αφρική καταγράφει οκτώ θέσεις στο Top 20, με χώρες όπως το Σουδάν, το Κονγκό, τη Σομαλία και το Μαλί να πλήττονται από εμφύλιες συγκρούσεις, αντάρτικες οργανώσεις και χρόνια κοινωνική αστάθεια. Η Ασία κυριαρχεί αριθμητικά, με εννέα χώρες να εμφανίζονται στη λίστα: από Υεμένη, Συρία και Αφγανιστάν έως Ιράκ, Ισραήλ και Βόρεια Κορέα.

Το Πακιστάν κλείνει την εικοσάδα, με αυξημένη τρομοκρατική δραστηριότητα και μια πολιτική κατάσταση που συνεχίζει να βυθίζεται στην αβεβαιότητα.

Αξίζει να σημειωθεί, πως η Ευρώπη εμφανίζεται μόνο με μία χώρα στη λίστα, την Ουκρανία, ενώ η Τουρκία και η Ρωσία κατατάσσονται ως διαηπειρωτικές λόγω της γεωγραφικής τους θέσης.

Αναλυτικά η εικοσάδα του Global Peace Index 2025:

Ρωσία Ουκρανία Σουδάν Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό Υεμένη Αφγανιστάν Συρία Νότιο Σουδάν Ισραήλ Μαλί Μιανμάρ Μπουρκίνα Φάσο Σομαλία Κεντροαφρικανική Δημοκρατία Βόρεια Κορέα Νιγηρία Ιράκ Τουρκία Παλαιστίνη Πακιστάν

