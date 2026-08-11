Στιγμές τρόμου για επιβάτες πτήσης: Αεροσκάφος συγκρούστηκε με πουλιά και έπιασε φωτιά ο κινητήρας

Το αεροσκάφος τύπου Boeing 737 της American Airlines μετέφερε 181 άτομα και εκτελούσε πτήση από το Μιρτλ Μπιτς της Νότιας Καρολίνας στο Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας

Στιγμές τρόμου έζησαν επιβάτες μιας πτήσης της American Airlines τη Δευτέρα, όταν το αεροσκάφος στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με πουλιά κατά την απογείωσή του, με αποτέλεσμα να πιάσει φωτιά ένας κινητήρας και να χρειαστεί να πραγματοποιηθεί αναγκαστική προσγείωση.

Το αεροσκάφος τύπου Boeing 737 της American Airlines μετέφερε 181 άτομα και εκτελούσε πτήση από το Μιρτλ Μπιτς της Νότιας Καρολίνας στο Σάρλοτ της Βόρειας Καρολίνας.

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