Το εντυπωσιακότερο σύστημα ενεργειακής αυτονομίας: Τροφοδοτεί όλο το σπίτι με πάνω από 1.000 παλιές μπαταρίες laptop

Τύπος τροφοδοτεί το σπίτι του αποκλειστικά με ηλιακά πάνελ και πάνω από 1.000 χρησιμοποιημένες μπαταρίες laptop, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό, αυτοσχέδιο σύστημα ενέργειας.

Ένα απλό σχέδιο που ξεκίνησε πριν από εννέα χρόνια σε διαδικτυακό φόρουμ εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά παραδείγματα ενεργειακής αυτονομίας και ανακύκλωσης μπαταριών.

Ο χρήστης Glubux, μέλος της κοινότητας Second Life Storage, αφιέρωσε χρόνια μαζεύοντας παλιές μπαταρίες laptop και συνδέοντάς τες με ηλιακά πάνελ, ώστε να γίνει πλήρως ενεργειακά ανεξάρτητος.

Πως ξεκίνησαν όλα

Το 2016 ο Glubux περιέγραφε το αρχικό του setup με ηλιακά πάνελ 1,4 kW, μια παλιά βιομηχανική μπαταρία κλαρκ (περονοφόρου), φορτιστές και μετατροπείς Victron και ήδη 650 μπαταρίες laptop προς αξιοποίηση. Το σχέδιο ήταν να κατασκευάσει έναν ειδικό χώρο για να στεγάσει το σύστημα.

Με τα χρόνια, ο αριθμός αυτός ξεπέρασε τις 1.000 μπαταρίες, οι οποίες τοποθετήθηκαν σε ξεχωριστή αποθήκη 50 μέτρα από το σπίτι του.

Οι τεχνικές προκλήσεις

Στην αρχή οι εκφορτίσεις των μπαταριών ήταν ανομοιόμορφες, καθώς τα κελιά είχαν διαφορετικές φθορές. Έτσι, ο Glubux άρχισε να αποσυναρμολογεί κάθε μπαταρία και να αναδιοργανώνει τα κελιά σε ειδικές ράγες, ώστε να λειτουργούν ομοιόμορφα και αποδοτικά.

Το αποτέλεσμα; Σύμφωνα με το Scienceclock, το σύστημα λειτουργεί αδιάκοπα εδώ και οκτώ χρόνια χωρίς να έχει χαλάσει ούτε ένα κελί, μια εντυπωσιακή επίδοση για DIY κατασκευή.

Από 7 kWh σε 56 kWh

Με την προσθήκη περισσότερων ηλιακών πάνελ, η παραγωγή ενέργειας αυξήθηκε θεαματικά. Όμως το στοιχείο που εντυπωσιάζει περισσότερο τους λάτρεις των DIY λύσεων είναι η αποθήκευση.

Ένα εξαιρετικά αποδοτικό σύστημα που μειώνει την ηλεκτρονική σπατάλη και αξιοποιεί στο έπακρο τεχνολογία που διαφορετικά θα κατέληγε στα σκουπίδια.

