To trend που γίνεται χαμός στο TikTok και όλοι το κάνουν λάθος: Ασιάτης εξήγησε τι λένε τα λόγια (vid)

Ένα από τα πιο viral trends των τελευταίων ημερών σαρώνει το TikTok, με χιλιάδες χρήστες να δοκιμάζουν να τραγουδήσουν ή μάλλον να μιμηθούν ένα κομμάτι που ακουγόταν και δεν ήξεραν τι έλεγαν.

Άλλο ένα trend που σαρώνει το TikTok, και όπως συχνά συμβαίνει στην Ελλάδα το αγκαλιάσαμε με λίγο παραπάνω ενθουσιασμό, αλλά χωρίς να ξέρουμε τι σημαίνει πραγματικά.

Με λίγα λόγια: ναι, το κάναμε πάλι λάθος. Θυμίζει λίγο το φαινόμενο με το «κετελαπόνγκο», όπου όλοι τραγουδούσαν - και τραγουδούν ακόμα - χωρίς να έχουν ιδέα τι λένε οι στίχοι.

Ο Ασιάτης TikToker που αποκάλυψε την αλήθεια

Όλα αυτά μέχρι που ένας Ασιάτης χρήστης αποφάσισε να αποκαλύψει τι σημαίνουν τα λόγια κι εκεί καταλάβαμε πως αυτό που τραγουδούσαμε με τόση χαρά… όχι μόνο δεν είναι ένα απλό τραγουδάκι, αλλά και μάλλον αρκετά ανδροκεντρικό.

Σύμφωνα λοιπόν με την εξήγηση του TikToker, το ασιατικό τραγούδι μεταφράζεται κάπως έτσι: Σύμφωνα λοιπόν με την εξήγηση που έγινε viral, το «δήθεν ασιατικό» τραγούδι ακούγεται σαν: «Ξέχνα, ξέχνα, ξέχνα τα όλα, ξέχνα τα περσινά βάσανα και περσινά κορίτσια. Αααα. Μην αγχώνεσαι, μην αγχώνεσαι, μην αγχώνεσαι όλα τα κορίτσια φέτος είναι πιο όμορφα. Αααα».

Τα ελληνικά παραδείγματα του trend

Η αποκάλυψη αυτή φέρνει άλλα δεδομένα στο trend. Υπήρχαν πολλοί διάσημοι που θέλησαν να το κάνουν και να το δημοσιεύσουν στα social media, προφανώς με τον λάθος τρόπο.

Οι περισσότεροι απ' αυτούς ήθελα να δείξουν απόγνωση για ένα πρόβλημα. Έτσι το είχαν εκλάβει... μέγα λάθος!

