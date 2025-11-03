TikToker ξοδεύει σχεδόν 600 ευρώ σε εστιατόριο με δύο αστέρια Michelin kαι προκαλεί αντιδράσεις: «Με αυτό χορταίνει κανείς;» (vid)

Ισπανίδα TikToker έγινε viral με ένα βίντεο στο οποίο αποκάλυψε τι τρώει σε εστιατόριο με αστέρια Michelin και πόσα χρήματα πληρώνει στο τέλος.

Μια Ισπανίδα TikToker άναψε… φωτιές στα social media μετά από ένα βίντεο που ανέβασε από την επίσκεψή της σε ένα καλό εστιατόριο της Καταλονίας.

Ο κόσμος της γαστρονομίας είναι ένας ανοιχτός χώρος που φιλοξενεί κάθε είδους κοινό, από εκείνους που είναι διατεθειμένοι να ξοδέψουν μερικά ευρώ, μέχρι όσους δεν έχουν κανένα πρόβλημα να ξοδέψουν μεγάλα ποσά, πληρώνοντας λογαριασμούς που σε ορισμένες περιπτώσεις φτάνουν τις 3.000 ή και 4.000 χιλιάδες ευρώ.

Το βίντεο της TikToker που…άναψε φωτιές

Σε αυτό το πλαίσιο, η Edurne, δημιουργός περιεχομένου, μοιράστηκε ένα βίντεο στο TikTok στο οποίο δείχνει την εμπειρία της στο Les Cols, εστιατόριο με δύο αστέρια Michelin που βρίσκεται στο καταλανικό Olot. «Αυτό είναι ό,τι τρως σε ένα εστιατόριο με δύο αστέρια Michelin στο Olot, που διευθύνεται από γυναίκες. Είμαστε στο Les Cols», ξεκινά να λέει η νεαρή.

Το μενού και η… λυπητερή

Για αρχή, η Edurne δοκιμάζει διάφορα ορεκτικά, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν ένα φύλλο δάφνης με σφαιροποιήσεις δάφνης, τσουκνίδες, μια ταρτελέτα κολοκυθιού, ένα φυτικό λουκάνικο sobrasada με μέλι, φυτικό βούτυρο και ένα στιφάδο πατάτας, μεταξύ άλλων: «Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο νόστιμα είναι», δηλώνει η TikToker.

Στη συνέχεια, έρχεται η ώρα των κυρίως πιάτων. «Εμένα αυτά τα πιάτα, που είναι τόσο δημιουργικά, μου αρέσουν πολύ», λέει. Μετά από μια ποικιλία πιάτων που συνδυάζουν γλυκές και αλμυρές γεύσεις, έρχεται η σειρά των επιδορπίων. Πρώτα, η Edurne υποδέχεται ένα καροτσάκι γεμάτο τυριά: «Νομίζω πως θα τα δοκιμάσω όλα ή σχεδόν όλα», παραδέχεται.

Αφού δοκιμάζει λίγο απ’ όλα, συνεχίζει με τα υπόλοιπα γλυκά. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει ένα: «Ένα γλυκό με μανιτάρια boletus. Τρελό! Έχει γεύση σαν σοκολάτα ανακατεμένη με μανιτάρια. Τι νόστιμο… Ποιος το σκέφτηκε αυτό;» λέει έκπληκτη. Τέλος, αποκαλύπτει το συνολικό κόστος του γεύματος: «Ο λογαριασμός ανέρχεται σε 562,98 ευρώ», καταλήγει.

Οι χρήστες, επικριτικοί με τις ποσότητες

Το βίντεο, που έχει συγκεντρώσει πάνω από 20 εκατομμύρια προβολές, σχεδόν 2 εκατομμύρια likes και περίπου 30.000 σχόλια, έχει τραβήξει την προσοχή πλήθους χρηστών, οι οποίοι δεν δίστασαν να εκφράσουν την αντίθεσή τους σχετικά με τις μικρές ποσότητες φαγητού που σερβίρονται στα πιάτα.

«Και με αυτό χορταίνει κανείς;», «Ποτέ δεν θα καταλάβω αυτού του είδους το φαγητό», «Δεν μπορώ να φανταστώ πώς θα είναι τα εστιατόρια με πέντε αστέρια Michelin» ή «Σίγουρα χρειάστηκε να πάει στην κουζίνα να ζητήσει κι άλλο» είναι μερικά μόνο από τα πολλά σχόλια των ακόλουθών της κάτω από τη δημοσίευση.

