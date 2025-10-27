Αφεντικό «συνελήφθη» σε εξευτελιστική στιγμή όταν ξέχασε το Zoom μετά από συνάντηση: Το βίντεο που έγινε viral

«Προσοχή στο Zoom», λέει σε ένα βίντεο που έγινε viral ένας εργαζόμενος μετά από ένα ατυχές περιστατικό που είχε το αφεντικό του.

Οι χρήστες του TikTok έμειναν άφωνοι όταν ένας εργαζόμενος θυμήθηκε ένα απίστευτο περιστατικό, όπου το αφεντικό του ξέχασε την κάμερα του Zoom ανοιχτή μετά το τέλος της συνάντησης.

Σε ένα viral βίντεο στο TikTok που έχει συγκεντρώσει πάνω από 3,4 εκατομμύρια προβολές, ο Nick (@nickfromohio) παρότρυνε τους ανθρώπους «να κλείνουν ή να τερματίζουν οποιαδήποτε επικοινωνία με άλλο άτομο πριν αποφασίσουν να κάνουν οτιδήποτε άλλο μέσα στη μέρα, αλλιώς μπορεί να καταλήξετε σαν εμένα».

Ο Nick εξήγησε ότι είχε αποχωρήσει από τη συνάντηση δύο λεπτά νωρίτερα. Έκλεισε την κάμερά του και πήρε το φαγητό του για να δει ένα βίντεο στο YouTube. Όταν επέστρεψε στο λάπτοπ, παρατήρησε ότι το φωτάκι της κάμερας ήταν ακόμη ανοιχτό.

«Πηγαίνω να κλείσω την εφαρμογή του Zoom, και τι βλέπω; Βλέπω το αφεντικό μου ακόμα στην κάμερα, στο βάθος του γραφείου του, ξαπλωμένο στο πάτωμα με…» συνέχισε ο Nick, και καταπίνοντας με δυσκολία, πρόσθεσε: «Ξαπλωμένο στο πάτωμα με τα δάχτυλα των ποδιών του γυμνά. Και υπήρχε εκεί μια άγνωστη γυναίκα για μένα. Δεν ήταν η γυναίκα του. Και του έβαζε φυστικοβούτυρο στα πόδια».

Δεν έχει γίνει σαφές αν το περιστατικό είναι αληθινό ή αν το έβγαλε από το μυαλό του ο εργαζόμενος TikToker για χάρη της δημοσιότητας. Σε κάθε περίπτωση, αν υπάρχει ένα δίδαγμα από όλο αυτό, είναι ότι πρέπει πάντα να βεβαιώνεστε πως η κάμερα έχει κλείσει όταν τελειώνει μια συνάντηση. Ο Nick στη συνέχεια εξέφρασε τον φόβο του για το αν θα «απολυθεί» ή αν θα «έχει δουλειά για πάντα».

Μετά την δημοσίευση δεν άργησαν τα σχόλια από τους χρήστες του TikTok, με έναν να γράφει: «Τι εννοείς να συνεχίζει να συμβαίνει; Πότε άλλοτε συνέβη κάτι τέτοιο;» Κάποιος άλλος αστειεύτηκε: «Απλώς να αναφέρεις το φυστικοβούτυρο σε συζήτηση μερικές φορές. Επέβαλε κυριαρχία». Ωστόσο, πολλοί αναρωτήθηκαν αν η ιστορία είναι πραγματική εκφράζοντας τις αμφιβολίες τους.

