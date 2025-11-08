Influencer περπάτησε το Τόκιο με κάτασπρες κάλτσες για να δει αν είναι καθαροί οι δρόμοι (vid)

Influencer αποφάσισε να κάνει ένα πείραμα. Έβγαλε τα παπούτσια του, έβαλε άσπρες κάλτσες και περπάτησε τους δρόμους του Τόκιο, με σκοπό να αποκαλύψει στον κόσμο, αν όντως είναι τόσο καθαρά. Τι λέτε, πέτυχε;

Το Τόκιο θεωρείται μία από τις πιο καθαρές πόλεις στον κόσμο, κάτι που συχνά εντυπωσιάζει όσους το επισκέπτονται. Η Ιαπωνία γενικότερα φημίζεται για την οργάνωση, τον σεβασμό στους δημόσιους χώρους και την πειθαρχία της καθημερινής ζωής.

Οι δρόμοι, οι σταθμοί και τα πάρκα διατηρούνται σχεδόν άψογα, όχι μόνο από τις δημοτικές υπηρεσίες, αλλά και από τους ίδιους τους πολίτες που έχουν βαθιά ριζωμένη την κουλτούρα της ευθύνης και της τάξης.

Το πείραμα του Influencer που εντυπωσίασε μέχρι και τον ίδιο

Όλα τα παραπάνω θέλησε να αποδείξει ένας Influencer, φορώντας τις κάτασπρες κάλτσες του και χωρίς παπούτσια περπάτησε τους δρόμους του Τόκιο για να δει αν όντως είναι τόσο καθαρά, όπως τα λένε.

Έτσι και έκανε. Για δέκα ολόκληρα λεπτά διέσχισε διάφορες περιοχές της πρωτεύουσας χωρίς παπούτσια και στο τέλος έδειξε τις κάλτσες του. Ε, ήταν σχεδόν πεντακάθαρες! Σκεφτείτε να είχε κάνει το ίδιο σε κάποια άλλη μεγαλούπολη, π.χ. Αθήνα.

«Στο σαλόνι μου δεν μπορώ να φορέσω άσπρες κάλτσες χωρίς να μαυρίσουν»

Το απλό αυτό πείραμα τράβηξε την προσοχή εκατομμυρίων χρηστών στο διαδίκτυο, οι οποίοι αποθέωσαν την καθαριότητα και την τάξη στην Ιαπωνία: «Είναι μία απ' τις αγαπημένες μου χώρες γι' αυτόν τον λόγο», έγραψε κάποιος, ενώ ένας άλλος σχολίασε: «Δοκιμάστε το στις 3 π.μ. πριν έρθουν τα φορτηγά να καθαρίσουν τα πάντα. Λατρεύω την Ιαπωνία, εργάζονται σκληρά για να τη διατηρούν πάντα καθαρή. Δεν μπορώ καν να φορέσω άσπρες κάλτσες στο σαλόνι μου χωρίς να μαυρίσουν».

Το Τόκιο αναφέρεται συχνά ως μια απ' τις καθαρότερες πόλεις στον κόσμο, παρά τη απουσία δημόσιων κάδων απορριμμάτων. Οι κάτοικοι είναι γνωστό ότι κουβαλούν τα σκουπίδια τους στο σπίτι και τηρούν αυστηρές συνήθειες καθαριότητας, αντανακλώντας βαθιά ριζωμένες κοινωνικές αξίες και όχι αυστηρή επιβολή.

