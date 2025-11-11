Υπάλληλος εγκατέλειψε τη βάρδια της για πρεμιέρα ταινίας, επικαλούμενη την πολιτική κατά των υπερωριών

Μια εργαζόμενη έφυγε ξαφνικά από τη βάρδιά της για να προλάβει την πρεμιέρα του Star Wars, αξιοποιώντας τη νέα εταιρική πολιτική που απαγορεύει τις υπερωρίες. Πώς ένα λάθος προγραμματισμού οδήγησε σε μια απρόσμενη αποχώρηση.

Μια εργαζόμενη εγκατέλειψε αιφνιδιαστικά τη βάρδιά της για να προλάβει την πρεμιέρα της νέας ταινίας Star Wars, επικαλούμενη τη νέα -και αυστηρή- πολιτική της εταιρείας της που απαγορεύει κάθε μορφή υπερωρίας.

Η συγκεκριμένη πρεμιέρα αποτελούσε για την ίδια μια «μεγάλη ημέρα», γνωστό στους συναδέλφους της εδώ και εβδομάδες. Παρ’ όλα αυτά, όταν βγήκε το πρόγραμμα, είδε ότι είχε βάρδια στην πρεμιέρα της ταινίας, που δεν ήθελε να χάσει.

Η εργαζόμενη είχε ήδη συμπληρώσει 36 ώρες μέσα στην εβδομάδα, και καθώς η εταιρεία είχε δεσμευτεί να μην επιτρέπει υπέρβαση των 40 ωρών, αποφάσισε να αποχωρήσει μόλις το ωράριό της άγγιξε το όριο - χωρίς προειδοποίηση.

Η διοίκηση, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, δεν υπολόγισε σωστά τις ώρες που είχε ήδη δουλέψει η υπάλληλος, προγραμματίζοντάς την σε πλήρη οκτάωρη βάρδια. Εκείνη θα μπορούσε να είχε ενημερώσει το προϊστάμενό της, αλλά θεώρησε ότι η αδιαφορία προς τον προσωπικό της χρόνο δικαιολογούσε την απόφασή της να φύγει απροειδοποίητα.

Ο ενθουσιασμός για την πρεμιέρα της αγαπημένης ταινίας και η νέα πολιτική της εταιρείας αποδείχθηκαν τελικά καθοριστικοί παράγοντες. Έχοντας ήδη καλύψει τις απαιτούμενες εβδομαδιαίες ώρες, επέλεξε να δώσει προτεραιότητα στην προσωπική της ζωή - με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ