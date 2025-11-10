Αν δεις αυτό το αεροπλάνο στον ουρανό, κάνε τον σταυρό σου και... τρέχα

Ένας «κυνηγός αεροπλάνων» βρέθηκε στο σωστό σημείο τη σωστή στιγμή και κατέγραψε με το φακό του ένα αμερικανικό B-52 να πετά με κάτι ύποπτο κάτω από τα φτερά. Και όχι, δεν ήταν δεξαμενή καυσίμου...

Ο Ian Recchio, ένας παθιασμένος «ανιχνευτής αεροπλάνων» που περνά τον χρόνο του κοιτάζοντας τον ουρανό με τηλεφακό, καθόταν αμέριμνος σε έναν λόφο στην Καλιφόρνια όταν το είδε: Ένα B-52, το θρυλικό αεροσκάφος-σύμβολο του Ψυχρού Πολέμου, να πετά χαμηλά, με κάτι παράξενο κρεμασμένο κάτω από το φτερό του.

Όταν μεγέθυνε τη φωτογραφία του, πάγωσε. Ο πύραυλος έφερε πορτοκαλί σημάνσεις δοκιμών και έμοιαζε με το νέο αμερικανικό AGM-181 LRSO, τον «διάδοχο» των παλαιών πυρηνικών πυραύλων κρουζ, σχεδιασμένο να πλήττει στόχους από 2.500 χιλιόμετρα μακριά. Με λίγα λόγια; Αν ήθελε, θα μπορούσε να ισοπεδώσει μια πόλη σε άλλη ήπειρο.

Τι είδε και δεν πίστευε

«Ήμουν σε έναν λόφο φωτογραφίζοντας στρατιωτικά αεροσκάφη», είπε ο Recchio. «Το B-52 πέταγε γύρω στα 4.000 πόδια και, όταν τσέκαρα το LCD, είδα αυτά τα... πράγματα στα πτερύγια».

Δεν είναι ειδικός στα όπλα, όπως παραδέχεται, αλλά ήξερε ότι αυτό που είχε μπροστά του δεν ήταν απλώς ένα ακόμη κομμάτι μετάλλου. Οι εικόνες του γρήγορα έκαναν τον γύρο του διαδικτύου, με στρατιωτικούς αναλυτές να προσπαθούν να καταλάβουν αν το φορτίο ήταν πραγματικά λειτουργικό ή απλώς δοκιμαστικό.

Τελικά πρέπει να ανησυχούμε;

Μάλλον όχι. Οι περισσότεροι ειδικοί λένε πως τα αεροσκάφη αυτού του τύπου μεταφέρουν συχνά «ψεύτικα» πρωτότυπα όπλων για δοκιμές πτήσης, ειδικά σε περιοχές κοντά στη βάση Edwards, όπου διεξάγονται σχεδόν όλα τα πτητικά πειράματα της αμερικανικής πολεμικής αεροπορίας.

Αν, όμως, δείτε ποτέ ένα τέτοιο βομβαρδιστικό να περνά από πάνω σας, υπάρχει ένας καλός λόγος για να ανατριχιάσετε. Όχι γιατί πρόκειται να ξεσπάσει πόλεμος, αλλά γιατί μόλις είδατε, κυριολεκτικά, το πιο κοντινό πράγμα που διαθέτει η ανθρωπότητα στο... κουμπί του τέλους.

