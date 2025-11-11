Τα φάρμακα που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αναμειγνύονται με αλκοόλ: Οι πιο επικίνδυνοι συνδυασμοί!

Αν και πολλοί γνωρίζουν ότι το αλκοόλ και τα φάρμακα δεν πάνε μαζί, φαρμακοποιός αποκαλύπτει πόσο επικίνδυνο μπορεί να γίνει αυτός ο συνδυασμός ακόμη και με μικρή ποσότητα.

Για πολλούς, ένα ποτήρι κρασί ή μια μπύρα είναι μέρος της καθημερινότητας. Όμως, λίγοι σταματούν να πίνουν όταν λαμβάνουν φάρμακα, ακόμα κι αν οι οδηγίες προειδοποιούν ξεκάθαρα να αποφεύγεται το αλκοόλ.

Η φαρμακοποιός Deborah Grayson προειδοποιεί πως αυτή η συνήθεια μπορεί να είναι εξαιρετικά επικίνδυνη, προκαλώντας σοβαρές παρενέργειες ή ακόμη και απειλητικές για τη ζωή αντιδράσεις.

Τα φάρμακα που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αναμειγνύονται με αλκοόλ

Αντιβιοτικά: Ένα «όχι» χωρίς εξαιρέσεις

Τα αντιβιοτικά είναι ευρέως χρησιμοποιούμενα φάρμακα για την αντιμετώπιση λοιμώξεων, αλλά το αλκοόλ πρέπει να αποφεύγεται απολύτως. Η Grayson εξηγεί ότι φάρμακα όπως μετρονιδαζόλη και σιπροφλοξασίνη μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές αντιδράσεις όταν συνδυαστούν με αλκοόλ. Ακόμη και μια μικρή ποσότητα μπορεί να οδηγήσει σε έντονη αδιαθεσία.

Αντιπηκτικά: Ο κίνδυνος θρόμβωσης και αιμορραγίας

Τα αντιπηκτικά, όπως η βαρφαρίνη, προστατεύουν από θρομβώσεις και εγκεφαλικά επεισόδια. Ωστόσο, το αλκοόλ μπορεί να επηρεάσει τον τρόπο που το σώμα τα μεταβολίζει, αυξάνοντας τον κίνδυνο για θρόμβους ή εσωτερική αιμορραγία.

Αντικαταθλιπτικά: Ο συνδυασμός που επιδεινώνει τη διάθεση

Σύμφωνα με το NHS, η κατανάλωση αλκοόλ μαζί με αντικαταθλιπτικά, όπως αμιτριπτυλίνη και μιρταζαπίνη, μπορεί να εντείνει τη ζάλη και την υπνηλία. Επιπλέον, το αλκοόλ, όντας κι αυτό καταθλιπτική ουσία, μπορεί να επιδεινώσει τα συμπτώματα ψυχικών παθήσεων και να μειώσει την αποτελεσματικότητα της θεραπείας.

Φάρμακα για ΔΕΠΥ: Επικίνδυνη αυταπάτη

Τα φάρμακα για τη Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ), όπως μεθυλφαινιδάτη και λισδεξαμφεταμίνη, μπορούν να καλύψουν τα αποτελέσματα του αλκοόλ. Αυτό οδηγεί σε υπερβολική κατανάλωση και αυξημένο κίνδυνο βλάβης ή ατυχημάτων.

Αντιψυχωσικά ή νευροληπτικά φάρμακα: Ενισχυμένη υπνηλία και απώλεια κρίσης

Τα αντιψυχωσικά φάρμακα, που χρησιμοποιούνται για παθήσεις όπως η σχιζοφρένεια, προκαλούν από μόνα τους υπνηλία και μειωμένη συγκέντρωση. Η κατανάλωση αλκοόλ εντείνει αυτές τις επιδράσεις, καθιστώντας επικίνδυνη την οδήγηση ή τη λήψη αποφάσεων.

Υπνωτικά χάπια: Ένας επικίνδυνος συνδυασμός

Είτε πρόκειται για συνταγογραφούμενα είτε για μη συνταγογραφούμενα υπνωτικά, το αλκοόλ πρέπει να αποφεύγεται αυστηρότατα. Η Grayson επισημαίνει πως ο συνδυασμός μπορεί να οδηγήσει σε υπερβολική καταστολή και αυξημένο κίνδυνο πτώσεων, ειδικά σε ηλικιωμένους. Επιπλέον, το αλκοόλ διαταράσσει τους κύκλους ύπνου, μειώνοντας τη δράση του φαρμάκου.

