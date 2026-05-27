Στην κορυφή της Ευρώπης η Ελλάδα: Δουλεύουμε τις περισσότερες ώρες, ακόμη και τα Σαββατοκύριακα

Σύμφωνα με τη Eurostat, η Ελλάδα καταγράφει τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας στην ΕΕ με 39,6 ώρες, καθώς και το υψηλότερο ποσοστό απασχόλησης τα Σαββατοκύριακα.

Κάθε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης εργάστηκε κατά μέσο όρο σχεδόν 36 ώρες την εβδομάδα το 2025, δηλαδή μία ώρα λιγότερο σε σύγκριση με το 2015, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat.

Η στατιστική υπηρεσία της ΕΕ επισημαίνει ότι η μέση διάρκεια της εργάσιμης εβδομάδας ποικίλλει ανάλογα με τη χώρα, εμφανίζοντας αποκλίσεις αρκετών ποσοστιαίων μονάδων εντός του ευρωπαϊκού μπλοκ.

Η Ελλάδα σε μία κορυφή που θα ήθελε να αποφύγει

Οι μεγαλύτερες σε διάρκεια εβδομάδες εργασίας καταγράφηκαν στην Ελλάδα (39,6 ώρες), τη Βουλγαρία και την Πολωνία (38,7 ώρες και οι δύο), καθώς και τη Λιθουανία (38,4 ώρες).

Αντίθετα, η Ολλανδία σημείωσε τη μικρότερη εβδομάδα εργασίας (31,9 ώρες), ακολουθούμενη από τη Δανία και τη Γερμανία (33,9 ώρες και οι δύο) και την Αυστρία (34 ώρες).

Τα μικρότερα ωράρια συγκεντρώνονται στην κεντρική Ευρώπη, γύρω από τη Γερμανία, αλλά και στις σκανδιναβικές χώρες. Στον αντίποδα, οι περισσότερες ώρες εργασίας εντοπίζονται στη Μεσόγειο, τα Βαλκάνια και σε ορισμένες χώρες της Βαλτικής.

Τι γίνεται εκτός Ε.Ε.;

Εκτός ΕΕ, οι ώρες εργασίας διαφοροποιούνται σημαντικά. Σύμφωνα με το World Population Review, στην Κίνα η εβδομαδιαία εργασία φτάνει τις 44,6 ώρες, στις Ηνωμένες Πολιτείες τις 36,3 ώρες, στο Μεξικό τις 41 ώρες και στην Αργεντινή τις 35 ώρες.

Τα επαγγέλματα με το περισσότερο και το λιγότερο ωράριο

Οι κλάδοι με τη μεγαλύτερη εβδομαδιαία απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν οι ειδικευμένοι εργαζόμενοι στη γεωργία, τη δασοκομία και την αλιεία (42 πραγματικές ώρες εργασίας), τα διευθυντικά στελέχη (40,6 ώρες) και τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων (39,4 ώρες).

Αντίθετα, τα μικρότερα ωράρια καταγράφηκαν σε ανειδίκευτα επαγγέλματα (31,8 ώρες), σε υπαλλήλους γραφείου (34,0 ώρες) και σε εργαζόμενους στον τομέα των υπηρεσιών και των πωλήσεων (34,5 ώρες).

Ποια χώρα εργάζεται περισσότερο τα Σαββατοκύριακα;

Επιπλέον, με βάση τα στοιχεία της Eurostat, το 21% των εργαζομένων στην ΕΕ απασχολήθηκε τα Σαββατοκύριακα κατά το έτος 2025. Αυτό ίσχυσε ιδιαίτερα για όσους δραστηριοποιούνται στις υπηρεσίες και τις πωλήσεις (47,6%), τους ειδικευμένους εργαζόμενους στη γεωργία, τη δασοκομία και την αλιεία (47,2%), καθώς και για άτομα σε ανειδίκευτα επαγγέλματα (25,7%).

Σε αυτό το κομμάτι, η Ελλάδα είναι η χώρα με το μεγαλύτερο ποσοστό ανθρώπων που εργάζονται κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου (31,5%), ακολουθούμενη από την Κύπρο (31,3%) και τη Μάλτα (29,2%).

Οι χώρες με τη μικρότερη εργασιακή απασχόληση τα Σαββατοκύριακα ήταν η Λιθουανία (3%), η Πολωνία (4,2%) και η Ουγγαρία (6,2%).

