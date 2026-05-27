Κάθε Καλάθι Μετράει: Το Giant Heart της Novibet στηρίζει το έργο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

Ενισχύοντας το Κοινωνικό Φροντιστήριο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, η πρωτοβουλία στηρίζει περισσότερα από 250 παιδιά από ευάλωτες οικογένειες.

Συνδέοντας τη δύναμη του αθλητισμού με την ουσιαστική κοινωνική προσφορά, το Giant Heart, το πρόγραμμα κοινωνικής προσφοράς της Novibet, ένωσε τις δυνάμεις του με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό στο πλαίσιο του φετινού “3on3 Road to Glory”, μετατρέποντας ένα συμβολικό mini 3on3 τουρνουά σε πράξη αλληλεγγύης για παιδιά και οικογένειες που το έχουν ανάγκη.

Μέσα από τη δράση «Κάθε Καλάθι Μετράει», κάθε πόντος του φιλανθρωπικού αγώνα μετατράπηκε σε οικονομική ενίσχυση προς τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, συμβάλλοντας ουσιαστικά στο έργο του Κοινωνικού Φροντιστηρίου, το οποίο υποστηρίζει καθημερινά περισσότερους από 250 μαθητές από ευάλωτες οικογένειες. Το Κοινωνικό Φροντιστήριο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία εκπαιδευτικής και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, προσφέροντας δωρεάν ενισχυτική διδασκαλία και καθημερινή στήριξη σε παιδιά και οικογένειες που βρίσκονται σε ανάγκη, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη δημιουργία ίσων ευκαιριών για μάθηση και ανάπτυξη.

Η πρωτοβουλία ολοκληρώθηκε με μια ξεχωριστή γιορτή για τα παιδιά στις εγκαταστάσεις του Κοινωνικού Φροντιστηρίου, όπου πραγματοποιήθηκε, επιπρόσθετα, δωρεά μπασκέτας και αθλητικού εξοπλισμού, μετατρέποντας τον προαύλιο χώρο σε χώρο άθλησης, με στόχο την ενίσχυση της έκφρασης και κοινωνικοποίησης των παιδιών.

Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Dr. Αντώνιος Αυγερινός, δήλωσε σχετικά: «Συμπορευόμαστε και συνοδοιπορούμε με την εταιρεία Novibet και την πρωτοβουλία κοινωνικής προσφοράς “Giant Heart” ως αποτέλεσμα κοινών αρχών, θέσεων και αντιλήψεων σε θέματα ανθρωπισμού, αλτρουισμού, αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς. Η γιορτή για τα παιδιά του Κοινωνικού Φροντιστηρίου του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού αποτέλεσε μια βαθιά ανθρώπινη και ουσιαστική δράση αγάπης, φροντίδας και κοινωνικής αλληλεγγύης. Για εμάς, κάθε παιδί έχει δικαίωμα όχι μόνο στη γνώση και την εκπαίδευση, αλλά και στη χαρά, στο παιχνίδι και στην ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τους κοινωνικούς λειτουργούς, τους ψυχολόγους, τους εκπαιδευτικούς, τους εθελοντές μας και όλους όσους στηρίζουν καθημερινά αυτό το σπουδαίο έργο ανθρωπιάς του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Ο Οργανισμός μας θα συνεχίσει να βρίσκεται δίπλα σε κάθε παιδί και κάθε οικογένεια που έχει ανάγκη, με συνέπεια, ευαισθησία και αφοσίωση στον άνθρωπο».

Η Έλωνα Πουκαμισά, Head of PR, CSR & Corporate Communications της Novibet, δήλωσε σχετικά: «Στη Novibet πιστεύουμε βαθιά ότι ο αθλητισμός μπορεί να γίνει κάτι πολύ περισσότερο από ένα παιχνίδι. Μπορεί να γίνει δύναμη προσφοράς, ελπίδας και ουσιαστικής αλλαγής. Μέσα από το Giant Heart, επιδιώκουμε να μετατρέπουμε δράσεις συλλογικότητας σε πράξεις, με πραγματικό κοινωνικό αποτύπωμα, που κάνουν τη διαφορά. Η έναρξη της συνεργασίας μας με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί μας δίνει τη δυνατότητα να στεκόμαστε δίπλα σε παιδιά και οικογένειες που το έχουν πραγματικά ανάγκη, δημιουργώντας περισσότερες ευκαιρίες, χαμόγελα και προοπτική για ένα πιο συμπεριληπτικό μέλλον».

Μέσα από πρωτοβουλίες που συνδέουν τον αθλητισμό με την κοινωνική προσφορά, η Novibet συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα, στηρίζοντας οργανισμούς και κοινότητες που συμβάλλουν καθημερινά στη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών για παιδιά και οικογένειες.



