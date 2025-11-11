Οι περιοχές της Ευρώπης με το μεγαλύτερο και το χαμηλότερο προσδόκιμο ζωής

Ποιο είναι το μυστικό της μακροζωίας; Ίσως να μην το γνωρίζουμε, αλλά τα στοιχεία δείχνουν ξεκάθαρα ποιες χώρες και περιοχές της Ευρώπης «χαρίζουν» τα περισσότερα χρόνια ζωής.

Αν σας ρωτούσαν ποιο είναι το κλειδί για μια μακρά και ευτυχισμένη ζωή, τι θα απαντούσατε; Καλή διατροφή, ηρεμία, ύπνος ή αγάπη από οικογένεια και φίλους;

Όποια κι αν είναι η απάντηση, τα δεδομένα αποκαλύπτουν σε ποιες χώρες της Ευρώπης ζουν περισσότερο οι άνθρωποι και πιο συγκεκριμένα, σε ποιες περιοχές αυτών των χωρών.

Οι πιο μακρόβιες χώρες της Ευρώπης

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία της Eurostat, οι Ευρωπαίοι ζουν περισσότερο στο Λιχτενστάιν, την Ελβετία και τη Σουηδία, αλλά και στις μεσογειακές χώρες όπως η Ισπανία, η Ιταλία και η Γαλλία. Σε ορισμένες από αυτές τις περιοχές, το προσδόκιμο ζωής ξεπερνά τα 84 έτη.

Μετά από αυτές ακολουθούν η Ελλάδα, η Ιρλανδία, η Νορβηγία, η Φινλανδία, η Γερμανία και οι Κάτω Χώρες (Βέλγιο, Ολλανδία και Λουξεμβούργο).

Αντίθετα, οι χώρες της ανατολικής Ευρώπης, όπως οι Βαλτικές χώρες, η Πολωνία, η Ρουμανία, η Ουγγαρία και η Βουλγαρία, παρουσιάζουν χαμηλότερα ποσοστά, φτάνοντας ακόμη και τα 70 έτη σε ορισμένες περιοχές.

Οι περιοχές με το υψηλότερο προσδόκιμο ζωής

Αναλυτικότερα, η Κοινότητα της Μαδρίτης κατέχει την κορυφή σε ολόκληρη την Ευρώπη με 85,2 έτη προσδόκιμο ζωής.

Ακολουθούν:

Τιτσίνο (Ελβετία): 84,6 έτη

Αυτόνομη Επαρχία Τρέντο (Ιταλία): 84,4 έτη

Ιλ-ντε-Φρανς (Γαλλία): 84,1 έτη

Στοκχόλμη (Σουηδία): 84 έτη

Περιοχή Λεμανίκ (Ελβετία): 84 έτη

Ναβάρρα (Ισπανία): 83,9 έτη

Λιχτενστάιν: 83,9 έτη

Ζυρίχη (Ελβετία): 83,9 έτη

Καστίλλη και Λεόν (Ισπανία): 83,8 έτη

Αξιοσημείωτο είναι ότι οι μεσογειακές περιοχές της Ισπανίας και της Ιταλίας διατηρούν σταθερά υψηλά επίπεδα μακροζωίας, πιθανώς χάρη στη μεσογειακή διατροφή και τον πιο ήπιο τρόπο ζωής.

Οι περιοχές με το χαμηλότερο προσδόκιμο ζωής

Στον αντίποδα, οι περιοχές με τα χαμηλότερα ποσοστά βρίσκονται κυρίως στη Βουλγαρία και την Ουγγαρία:

Severozapaden (Βουλγαρία): 72,3 έτη

Severen Tsentralen (Βουλγαρία): 73,2 έτη

Severna i Yugoiztochna (Βουλγαρία): 73,4 έτη

Yugoiztochen (Βουλγαρία): 73,7 έτη

Észak-Magyarország (Ουγγαρία): 74,1 έτη

Severoiztochen (Βουλγαρία): 74,1 έτη

Οι χαμηλότερες τιμές συνδέονται με οικονομικές δυσκολίες, περιορισμένη πρόσβαση σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη και ανθυγιεινές συνήθειες.

