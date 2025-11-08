Γιατί η NASA δεν έχει δημοσιεύσει τις υψηλής ανάλυσης φωτογραφίες του κομήτη 3I/Atlas (vid)

Ο μυστηριώδης κομήτης 3I/Atlas έχει προκαλέσει πληθώρα θεωριών. Γιατί η NASA, όμως, καθυστερεί να δημοσιεύσει καθαρές φωτογραφίες του; Η απάντηση είναι πολύ απλή.

Ο κομήτης 3I/Atlas, που εντοπίστηκε τον Ιούλιο, έχει τραβήξει την προσοχή της επιστημονικής κοινότητας αλλά και του κοινού, αφού κάποιοι υποστηρίζουν πως ίσως δεν είναι φυσικό σώμα. Ο καθηγητής Avi Loeb του Χάρβαρντ ανέφερε ότι υπάρχει «30 έως 40% πιθανότητα» ο κομήτης να είναι τεχνητός, δηλαδή να έχει εξωγήινη προέλευση.

Φυσικά, αυτό σημαίνει πως υπάρχει και 60% πιθανότητα να είναι απλώς ένα διαστρικό αντικείμενο που περνά από το Ηλιακό μας Σύστημα. Όμως η παραμικρή υπόνοια εξωγήινης δραστηριότητας ήταν αρκετή για να προκαλέσει παγκόσμιο ενδιαφέρον.

Ο επιστήμονας που κατηγορεί τη NASA για τη μη δημοσίευση φωτογραφιών υψηλής ανάλυσης

Ο Loeb δημοσιεύει συχνά ενημερώσεις για τον 3I/Atlas, επισημαίνοντας την παράξενη συμπεριφορά του καθώς πλησιάζει τον Ήλιο. Παράλληλα, επικρίνει τη NASA επειδή δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα τις υψηλής ανάλυσης φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στις 2 Οκτωβρίου από το Mars Reconnaissance Orbiter.

Ο ίδιος δήλωσε πως είναι «παράλογο» μια κρατική υπηρεσία να αποφασίζει ιεραρχικά τι είναι ή δεν είναι η φύση, υπονοώντας ότι η NASA αποκρύπτει δεδομένα.

Η αλήθεια πίσω από την καθυστέρηση: Η απάντηση της Nasa

Πολλοί έσπευσαν να συνδέσουν τη σιωπή της NASA με θεωρίες συνωμοσίας για «εχθρικά σκάφη» και «μυστικές αποστολές». Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι πολύ πιο πεζή.

Η NASA ανακοίνωσε ότι δεν μπορεί να δημοσιεύσει τις εικόνες εξαιτίας της παύσης λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ, του λεγόμενου government shutdown, το οποίο έχει «παγώσει» όλες τις μη επείγουσες επικοινωνίες.

«Η NASA είναι μέρος της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, η οποία βρίσκεται σε αναστολή λειτουργίας. Οι δημοσιεύσεις που δεν αφορούν ζητήματα ασφάλειας δεν εξαιρούνται», ανέφερε σε επίσημη δήλωσή της.

Οι εικόνες, σύμφωνα με την υπηρεσία, θα δημοσιευτούν μόλις η κυβέρνηση επαναλειτουργήσει, ελπίζοντας πως αυτό θα γίνει πριν ο κομήτης περάσει τον Ήλιο και χαθεί ξανά στο διάστημα.

