Η ενδεχόμενη «επίθεση» που συζητάνε οι επιστήμονες: Τι ξέρουμε για τον 3I/ATLAS;

Σπάνιος κομήτης ή… εξωγήινο σκάφος; Το 3I/ATLAS που εμφανίστηκε τον Ιούλιο, κρύβεται τώρα πίσω από τον Ήλιο και οι θεωρίες γύρω από την περίπτωσή του ολοένα και φουντώνουν!

Από τον Ιούλιο, ο κομήτης 3I/ATLAS έχει προκαλέσει... πανικούλη και έντονες συζητήσεις στο διαδίκτυο. Κάποιοι θεωρούν ότι δεν πρόκειται απλώς για κομήτη, αλλά για ένα πιθανό εξωγήινο σκάφος. Η συμπεριφορά του κομήτη ενώ είναι κοντά στον ήλιο, μπορεί να δώσει απαντήσεις για τη σύνθεσή του, αλλά και για την προέλευσή του.

Ο κομήτης 3I/ATLAS είναι σπάνιος, καθώς προέρχεται εκτός του ηλιακού μας συστήματος. Καθώς πλησιάζει τον ήλιο, θερμαίνεται και απελευθερώνει αέρια και σωματίδια από την επιφάνειά του, μια διαδικασία που οι επιστήμονες ονομάζουν εκτόνωση (outgassing). Αυτή η συμπεριφορά έχει παρατηρηθεί ήδη σε απόσταση 6,4 AU από τον ήλιο (για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης, η Γη βρίσκεται 1 AU μακριά). Από τις 21 Οκτωβρίου, ωστόσο, ο κομήτης κρύβεται πίσω από τον ήλιο, κάτι που καθιστά δύσκολη την παρατήρησή του από τη Γη.

Η θεωρία της «Oberth maneuver»

Ο καθηγητής του Harvard, Avi Leob, υποστηρίζει ότι αν ο κομήτης είναι στην πραγματικότητα εξωγήινο σκάφος, θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί τη βαρύτητα του ήλιου για να αλλάξει πορεία και ταχύτητα, μια τεχνική που στην αστρομηχανική ονομάζεται Oberth maneuver. Με αυτή την κίνηση, μικρές «αποστολές» ή διαστημικά σκάφη θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τη βαρύτητα του Ήλιου για να φτάσουν στη Γη μέσα σε λίγους μήνες μετά το περιήλιο, δηλαδή το σημείο όπου ο κομήτης βρίσκεται πιο κοντά στον Ήλιο.

Από την άλλη, οι επιστήμονες της NASA, με επικεφαλής τον Tom Statler, τονίζουν ότι ο 3I/ATLAS συμπεριφέρεται σαν κανονικός κομήτης. Παρότι υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες, η συντριπτική πλειονότητα των δεδομένων δείχνει φυσική προέλευση. Αν και φαίνεται πως πρόκειται απλώς για κομήτη, οι επιστήμονες δεν αποκλείουν εντελώς την πιθανότητα το 3I/ATLAS να κρύβει κάποια… απροσδόκητη έκπληξη, κάτι σαν “διαστημικό μυστήριο” που θα μπορούσε να επηρεάσει τη Γη με απρόβλεπτο τρόπο.

Οι επόμενες εβδομάδες είναι κρίσιμες: όταν ο κομήτης επανεμφανιστεί ξανά από την οπτική μας γωνιά, οι επιστήμονες θα μπορέσουν να παρατηρήσουν τη συμπεριφορά του και να διαπιστώσουν αν είναι απλώς ένας σπάνιος κομήτης ή κάτι πολύ πιο μυστηριώδες. Μέχρι τότε, το διαδίκτυο παραμένει σε αγωνία και οι θεωρίες για εξωγήινη προέλευση συνεχίζουν να απασχολούν τους λάτρεις της επιστημονικής φαντασίας και όχι μόνο.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ