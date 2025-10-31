Αστροναύτης της NASA απαντά: Μπορεί να γίνει σεξ στο διάστημα; (vid)

Πρώην αστροναύτης της NASA αποκαλύπτει αν το σεξ στο διάστημα είναι εφικτό και πώς η έλλειψη βαρύτητας θα έκανε τα πάντα… λίγο πιο περίπλοκα.

Η Nicole Stott, μηχανικός αστροναύτης της NASA πέρασε πάνω από 100 μέρες στο Διάστημα, συμπεριλαμβανομένης τρίμηνης αποστολής στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS).

Σε συνέντευξή της στη σειρά Honesty Box του LADbible, απάντησε σε μερικές από τις πιο αδιάκριτες ερωτήσεις του κοινού και μία από αυτές αφορούσε το σεξ εκτός Γης.

Η αστροναύτης έδωσε την απάντηση για το σεξ στο Διάστημα

Όταν ρωτήθηκε ευθέως αν είναι δυνατό να γίνει σεξ στο Διάστημα, η απάντηση της Stott ήταν αφοπλιστικά ειλικρινής: «Πιθανότατα μπορείς. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι που να το εμποδίζει φυσικά. Δεν ξέρω αν το έχει κάνει κανείς εκεί πάνω. Εγώ σίγουρα όχι… αλλά αν κάποιος θελήσει, θα βρει τον τρόπο».

Η ίδια δεν ισχυρίστηκε ότι έχει συμβεί ποτέ, όμως άφησε να εννοηθεί πως η φυσική δεν θα το απαγόρευε.

Η βαρύτητα, ή μάλλον η απουσία της, αλλάζει τα πάντα

Στο βίντεο, η αστροναύτης εξηγεί: «Στο Διάστημα, οι άνθρωποι βρίσκονται σε διαρκή ελεύθερη πτώση γύρω από τον πλανήτη, χωρίς σταθερό "πάνω" ή "κάτω". Ακόμη και οι πιο απλές κινήσεις χρειάζονται έλεγχο και συντονισμό, αφού τίποτα δεν μένει ακίνητο».

Άλλοι ειδικοί έχουν επισημάνει ότι η έλλειψη βαρύτητας κάνει τον συγχρονισμό δύο σωμάτων εξαιρετικά δύσκολο, χωρίς κάποιον τρόπο πρόσδεσης, οι αστροναύτες θα απωθούνταν μεταξύ τους και θα άρχιζαν να αιωρούνται χωριστά.

Η σύγκριση του Διαστήματος με το… νερό

Η Stott παρομοίασε την εμπειρία με το να είσαι μέσα σε νερό: «Σκεφτείτε το σαν να κολυμπάτε σε πισίνα. Αν μπορείτε να κάνετε σεξ εκεί, μπορείτε και στο Διάστημα».

Όμως η NASA δεν εγκρίνει. Στον ISS η ιδιωτικότητα είναι σχεδόν ανύπαρκτη, και οι επαγγελματικοί κανόνες αυστηρότατοι.

