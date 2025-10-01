«Shutdown» στις ΗΠΑ ύστερα από 7 χρόνια: Τι σημαίνει η διακοπή λειτουργείας της κυβέρνησης (vid)

Σε κυβερνητικό shutdown εισήλθαν οι ΗΠΑ έπειτα από επτά χρόνια, καθώς δεν υπήρχε καμία συμφωνία μεταξύ των Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών, ώστε να αποφευχθεί.

Η αμερικανική κυβέρνηση μπήκε επισήμως σε καθεστώς «shutdown», δηλαδή διακοπής χρηματοδότησης των ομοσπονδιακών υπηρεσιών, μετά την αποτυχία Ρεπουμπλικανών και Δημοκρατικών να συμφωνήσουν σε προσωρινό προϋπολογισμό.

Η βασική διαφωνία εντοπίζεται στην υγειονομική περίθαλψη, όμως το αποτέλεσμα είναι το κλείσιμο σχεδόν όλων των υπηρεσιών, με εξαίρεση τις απολύτως κρίσιμες, μέχρι να υπάρξει νέα συμφωνία.

Τι είναι το shutdown;

Το shutdown σημαίνει ότι «παγώνουν» όλες οι μη απαραίτητες λειτουργίες του κράτους. Αυτό αγγίζει από τις κοινωνικές υπηρεσίες έως τα εθνικά πάρκα και τις αερομεταφορές.

Οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες λειτουργούν με βάση την έγκριση προϋπολογισμού από το Κογκρέσο. Όταν δεν επιτυγχάνεται συναίνεση λόγω πολιτικής αντιπαράθεσης, οι υπηρεσίες κλείνουν και οι εργαζόμενοι μένουν χωρίς μισθό έως ότου ξανανοίξουν.

Τι παραμένει σε λειτουργία: Οι επιπτώσεις στους εργαζόμενους

Υπηρεσίες που θεωρούνται κρίσιμες δεν επηρεάζονται: FBI, CIA, έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας, Εθνική Φρουρά και φύλαξη συνόρων συνεχίζουν κανονικά. Η κοινωνική ασφάλιση, το Medicare, οι υπηρεσίες υγείας για βετεράνους και το ταχυδρομείο επίσης παραμένουν ενεργά.

Κατά το shutdown του 2018, σχεδόν οι μισοί από τους 800.000 ομοσπονδιακούς υπαλλήλους τέθηκαν σε διαθεσιμότητα. Αν και οι μισθοί καταβλήθηκαν αναδρομικά, η καθυστέρηση δημιούργησε σημαντικά προβλήματα στις οικογένειες, ειδικά σε περιόδους υψηλού κόστους ζωής.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Ουάσιγκτον ζει αυτή την κρίση, αφού από τη δεκαετία του 1970 έχουν σημειωθεί πάνω από 20 shutdowns. Το 1995 η διακοπή διήρκεσε σχεδόν έναν μήνα, ενώ το 2018, υπό τον Τραμπ, κράτησε 35 ημέρες, το μεγαλύτερο στην ιστορία.

