Όλα όσα γνωρίζουμε για το μυστηριώδες «εξωγήινο διαστημόπλοιο» που σύμφωνα με ειδικούς αναμένεται σήμερα στη Γη (vid)

Το διαστρικό αντικείμενο με την ονομασία 3I/ATLAS εντοπίστηκε για πρώτη φορά τον Ιούλιο, ενώ ένας ειδικός προειδοποιεί ότι θα μπορούσε να είναι εξωγήινης προέλευσης.

Επιστήμονας προειδοποίησε ότι ένα μυστηριώδες «εξωγήινο διαστημόπλοιο» θα μπορούσε να φτάσει στη Γη σήμερα (29/10). Ο κομήτης 3I/ATLAS αναγνωρίστηκε για πρώτη φορά από το σύστημα NASA’s Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (ATLAS) στις αρχές Ιουλίου ως ένα διαστρικό αντικείμενο. Δεν είναι ξεκάθαρο από που προέρχεται, αλλά έχει προκαλέσει αναστάτωση στην επιστημονική κοινότητα και έχει δώσει τροφή στους συνωμοσιολόγους.

Ο κομήτης παρουσιάζει αρκετά ασυνήθιστη συμπεριφορά και ο επιστήμονας εκτιμά ότι υπάρχει πιθανότητα 30% έως 40% να μην είναι «φυσικά σχηματισμένο» αντικείμενο. Αν και ο Avi Loeb προειδοποιεί εδώ και καιρό για τον 3I/ATLAS, δεν ισχυρίζεται ότι επίκειται εισβολή εξωγήινων, αλλά ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να αποκλειστεί πλήρως.

Η προειδοποίηση του Loeb για τον 3I/ATLAS

Σύμφωνα με τον Loeb, το αντικείμενο θα μπορούσε να είναι ένα «πιθανώς εχθρικό» εξωγήινο σκάφος, που κατευθύνεται σκόπιμα προς τον πλανήτη μας. Μιλώντας στο NewsNation, κάλεσε τους ηγέτες του κόσμου το καλοκαίρι να λάβουν πιο σοβαρά υπόψη τα UFO και προειδοποίησε ότι πρέπει να είμαστε πιο προετοιμασμένοι για μια πιθανή επαφή με εξωγήινη ζωή.

«Πιστεύω ότι χρειαζόμαστε έναν διεθνή οργανισμό που θα λαμβάνει πολιτικές αποφάσεις για τέτοια αντικείμενα», είπε. «Ανησυχούμε για υπαρξιακές απειλές όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η κλιματική αλλαγή, ή μια πρόσκρουση αστεροειδούς, αλλά ποτέ δεν συζητάμε για εξωγήινη τεχνολογία», ανέφερε.

Ο Loeb υποστήριξε επίσης, ότι το αντικείμενο δεν έχει τα χαρακτηριστικά ενός τυπικού κομήτη. Διότι όχι μόνο είναι μεγαλύτερο από το συνηθισμένο, αλλά παρουσιάζει φωτεινή πηγή μπροστά του, αντί για την κλασική ουρά που ακολουθεί.

Πιθανή επαφή με τη Γη

Ο Loeb επιμένοντας στην πιθανότητα ότι πρόκειται για εξωγήινη μητρική βάση, είχε δηλώσει προηγουμένως στη Mayim Bialik (επιστημονική επικοινωνιολόγο και ηθοποιό του The Big Bang Theory) ότι η σημερινή ημέρα θα μπορούσε να είναι σημαντική. «Αν θέλεις να πας διακοπές, κάν’ το πριν τις 29 Οκτωβρίου, γιατί ποιος ξέρει τι θα συμβεί;» της είπε σε μια συνέντευξη.

Ωστόσο, δεν υποστηρίζει ότι ο κόσμος πρέπει να πανικοβληθεί επειδή έρχονται εξωγήινοι. Απλώς θεωρεί ότι σήμερα μπορεί να είναι η μέρα που το αντικείμενο θα έρθει σε επαφή με τη Γη. Χρησιμοποίησε ως επιχείρημα το φαινόμενο Όμπερθ (Oberth effect), την υπόθεση ότι ένα διαστημόπλοιο καίει καύσιμα πιο αποδοτικά σε υψηλότερες ταχύτητες, εξοικονομώντας ενέργεια.

«Ως αποτέλεσμα του λεγόμενου φαινομένου Όμπερθ, είναι πιο ενεργειακά αποδοτικό για έναν κινητήρα διαστημοπλοίου να καίει καύσιμα όταν η ταχύτητά του είναι μεγαλύτερη», εξήγησε. «Αν ο 3I/ATLAS είναι μια τεράστια μητρική βάση, πιθανότατα θα συνεχίσει στην αρχική του βαρυτική πορεία και τελικά θα εξέλθει από το ηλιακό σύστημα. Σε αυτή την περίπτωση, ο ελιγμός Όμπερθ θα μπορούσε να εφαρμοστεί στα μικρότερα σκάφη που ίσως απελευθερώσει κοντά στον Ήλιο».

Ωστόσο, την ίδια ώρα η NASA δηλώνει ότι το αντικείμενο «θα παραμείνει πολύ μακριά από τη Γη».

Τι γνωρίζουμε για τον 3I/ATLAS

Ο 3I/ATLAS είναι μόλις το τρίτο διαστρικό αντικείμενο που έχει εντοπιστεί ποτέ στο ηλιακό μας σύστημα. Το Διαστημικό Τηλεσκόπιο James Webb (JWST) και το NIRSpec εντόπισαν ότι εκπέμπει διοξείδιο του άνθρακα, νερό, πάγο νερού και θειούχο καρβονύλιο, καθώς πλησιάζει τον Ήλιο.

Αναφέρεται επίσης ότι ο κομήτης έχει τον υψηλότερο λόγο διοξειδίου του άνθρακα προς νερό που έχει παρατηρηθεί ποτέ, κάτι που υποδηλώνει ότι ο πυρήνας του είναι πλούσιος σε CO₂ και έχει εκτεθεί σε μεγαλύτερη ακτινοβολία από ό,τι τα αντικείμενα του δικού μας ηλιακού συστήματος. Λόγω των χαμηλών επιπέδων νερού, ενδέχεται ο 3I/ATLAS να παρεμποδίζει τη θερμότητα.

Υπολογίζεται ότι είναι περίπου τρία δισεκατομμύρια χρόνια παλαιότερος από το ηλιακό μας σύστημα και πιθανώς προέρχεται από τον «παχύ δίσκο» του Γαλαξία μας. Ένα από τα πιο περίεργα χαρακτηριστικά του είναι η λεγόμενη «αντί-ουρά» σωματιδίων, που δείχνει προς τον Ήλιο αντί να απομακρύνεται από αυτόν, όπως συμβαίνει συνήθως στους κομήτες, αν και φαίνεται ότι αυτό έχει πλέον αλλάξει.

«Δεν μπορούμε να συμπεράνουμε την αληθινή φύση του 3I/ATLAS από το επιφανειακό του στρώμα», είπε ο Loeb. «Αν το αντικείμενο ήταν εξωγήινο διαστημόπλοιο που επιβραδύνει και η αντί-ουρά αντιπροσώπευε ώση φρεναρίσματος, τότε αυτή η μεταβολή από αντί-ουρά σε ουρά θα ήταν απόλυτα αναμενόμενη».

Ο 3I/ATLAS έχει προκαλέσει σύγχυση στην επιστημονική κοινότητα

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το αντικείμενο (το οποίο οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν ως κομήτη) έχει προκαλέσει έντονη συζήτηση στην επιστημονική κοινότητα λόγω της παράξενης συμπεριφοράς του. Το Διεθνές Δίκτυο Προειδοποίησης Αστεροειδών (IAWN) το πρόσθεσε στη λίστα απειλών του. Αυτό είναι το πρώτο διαστρικό αντικείμενο που προστίθεται ποτέ στη λίστα του οργανισμού, ο οποίος υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ και το χαρακτήρισε ως αντικείμενο που δημιουργεί «μοναδικές προκλήσεις» όσον αφορά την πρόβλεψη της πορείας του.

Τι λέει η NASA

Η NASA αναφέρει ότι οι αστρονόμοι κατέταξαν τον 3I/ATLAS ως διαστρικό αντικείμενο λόγω του υπερβολικού σχήματος της τροχιάς του, καθώς δεν ακολουθεί κλειστή πορεία γύρω από τον Ήλιο. «Ο κομήτης 3I/ATLAS δεν αποτελεί απειλή για τη Γη και θα παραμείνει μακριά. Το πλησιέστερο σημείο προσέγγισής του θα είναι περίπου 1,8 αστρονομικές μονάδες (περίπου 170 εκατομμύρια μίλια ή 270 εκατομμύρια χιλιόμετρα)», δηλώνει η NASA.

«Ο 3I/ATLAS θα φτάσει στο πλησιέστερο σημείο του προς τον Ήλιο γύρω στις 30 Οκτωβρίου 2025, σε απόσταση περίπου 1,4 αστρονομικών μονάδων (130 εκατομμύρια μίλια ή 210 εκατομμύρια χιλιόμετρα), λίγο μέσα από την τροχιά του Άρη».

