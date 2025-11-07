Τα δύο μέρη στον κόσμο χωρίς όρια ταχύτητας για αυτοκίνητα: Το όνειρο κάθε οδηγού (vid)

Αν ονειρεύεσαι να πατήσεις το γκάζι χωρίς φόβο για ραντάρ ή κλήση, υπάρχουν μόνο δύο μέρη στον κόσμο όπου αυτό είναι απολύτως νόμιμο.

Κάθε διαφήμιση αυτοκινήτου μιλά για «τελική ταχύτητα», αλλά ποιος την αξιοποιεί; Οι νόμιμοι περιορισμοί στους περισσότερους δρόμους το καθιστούν αδύνατο.

Υπάρχουν, όμως δύο μέρη στον κόσμο που ξεχωρίζουν και μπορείς να οδηγήσεις όσο γρήγορα θέλεις χωρίς να παραβιάζεις τον νόμο.

Isle of Man: Το νησί χωρίς όρια

Το Isle of Man, το μικρό νησί ανάμεσα στη Βρετανία και την Ιρλανδία, είναι γνωστό για τους χαμηλούς φόρους, τους αγώνες μοτοσικλετών και το γεγονός ότι δεν έχει εθνικό όριο ταχύτητας.

«Μπορείς να αποβιβαστείς από το πλοίο και μέσα σε 15 λεπτά να πηγαίνεις με 180 μίλια την ώρα χωρίς να παρανομείς», είχε πει ο Allan Thomson, τότε επικεφαλής της οδικής αστυνομίας του νησιού.

Ωστόσο, οι δρόμοι του νησιού δεν είναι για αρχάριους, το δίκτυο είναι γεμάτο στροφές και υψομετρικές διαφορές, οι καιρικές συνθήκες είναι συχνά βροχερές και η συχνότητα τροχαίων ατυχημάτων είναι διπλάσια από αυτή των γειτονικών χωρών.

Η κατάσταση επιδεινώνεται ιδιαίτερα τις δύο εβδομάδες του αγώνα Isle of Man TT, που θεωρείται ο πιο επικίνδυνος αγώνας μοτοσικλέτας στον κόσμο, με δεκάδες θανάτους στο πέρασμα των χρόνων.

Autobahn: Το γερμανικό, οδικό θαύμα χωρίς όρια

Το δεύτερο και ίσως πιο διάσημο μέρος χωρίς όριο ταχύτητας είναι η Autobahn της Γερμανίας. Περίπου 70% του δικτύου της δεν έχει καθόλου όρια, αν και η μέση ταχύτητα των οχημάτων είναι 141,8 χλμ./ώρα.

Παρά την απουσία ορίων, η Autobahn είναι από τους ασφαλέστερους αυτοκινητοδρόμους στον κόσμο. Σύμφωνα με το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Οδικών Μεταφορών (2021): 1,41 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους ανά δισεκατομμύριο χιλιόμετρα οδήγησης, ενώ στις ΗΠΑ ο αριθμός είναι 3,45 και στην Ιταλία 3,66.

Η επιτυχία της Autobahn οφείλεται στη σχολαστική συντήρηση και αυστηρή εκπαίδευση οδηγών. Οι δρόμοι είναι πολυστρωματικοί, κατασκευασμένοι από σκυρόδεμα υψηλής αντοχής, οι λωρίδες αντίθετης κατεύθυνσης χωρίζονται με μεγάλες πράσινες νησίδες ή μπάρες και κάθε τμήμα ελέγχεται τακτικά για ζημιές από υψηλές ταχύτητες.

Βέβαια, και η εκπαίδευση οδηγών στη Γερμανία είναι πολύ πιο απαιτητική. Τουλάχιστον 37 ώρες μαθημάτων, υποχρεωτικό σεμινάριο πρώτων βοηθειών, θεωρητικές εξετάσεις-παγίδες και κόστος άνω των 2.000 ευρώ για δίπλωμα.

Μετά από τέτοια διαδικασία, λίγοι ρισκάρουν να το χάσουν για μια απερισκεψία.

