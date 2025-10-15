Οδηγός στην Ισπανία «πείραξε» τη πινακίδα του για να αποφύγει πρόστιμο: Του ήρθε κλήση 6.000 ευρώ

Οδηγός έλαβε πρόστιμο 6.000 ευρώ επειδή άλλαξε την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου του για να αποφύγει τις κάμερες παρακολούθησης.

Πρόστιμο 6.000 ευρώ επιβλήθηκε σε οδηγό στη Γρανάδα επειδή άλλαξε την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου του σε μία προσπάθεια να αποφύγει τις κάμερες ασφαλείας που είχαν τεθεί σε ισχύ.

Ο άνδρας αποφάσισε να καλύψει τον αριθμό «6» στην πινακίδα του με μαύρη ταινία ώστε να δείχνει με «8», σε μία απέλπιδα προσπάθεια να αποτρέψει την αυτόματη αναγνώριση του οχήματός του.

Ο ρόλος των καμερών ασφαλείας

Η τοπική αστυνομία ανακάλυψε την παρατυπία κατά τη διάρκεια ελέγχων στην περιοχή και ανέφερε πως ο οδηγός θα μπορούσε επίσης να χάσει έως και έξι βαθμούς στην άδειά του.

Οι κάμερες παρακολούθησης αναγνωρίζουν αυτόματα τις πινακίδες κυκλοφορίας των αυτοκινήτων που εισέρχονται στην περιορισμένη περιοχή (τύπου Δακτύλιος της Ελλάδας), αφού είναι σχεδιασμένες για να μειώνουν τη ρύπανση και να προωθούν τη χρήση μέσων πιο φιλικών προς το περιβάλλον.

Προοδευτικές κυρώσεις στη Γρανάδα: Τι ισχύει από τον Οκτώβρη

Οι αρχές της Γρανάδας υπενθυμίζουν σε όλους ότι από τον Οκτώβριο, τα οχήματα χωρίς περιβαλλοντικό αυτοκόλλητο και όσα δεν είναι ταξινομημένα στην πόλη ενδέχεται να τιμωρηθούν με πρόστιμο εάν οδηγούν στη Ζώνη Χαμηλών Εκπομπών. Το σύστημα προστίμων θα εφαρμοστεί σταδιακά κατά τους τελευταίους μήνες του έτους, ώστε να επιτραπεί στους οδηγούς να προσαρμοστούν σταδιακά.

Τον Οκτώβριο, οι παραβάτες θα λαμβάνουν πρόστιμα το πολύ μία φορά το μήνα. Τον Νοέμβριο, το πρόστιμο θα εφαρμόζεται μία φορά την εβδομάδα και από τον Δεκέμβριο θα επιβάλλεται χρέωση για κάθε παράβαση που θα διαπράττεται, σύμφωνα με το Δημοτικό Συμβούλιο της Γρανάδας.

Το μέτρο αυτό στοχεύει στη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας του συστήματος και στην ενθάρρυνση της χρήσης πιο φιλικών προς το περιβάλλον οχημάτων.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ