Δωρεάν διόδια στην Ελλάδα: Ποιοι οδηγοί απαλλάσσονται και σε ποιους δρόμους

Το Υπουργείο Μεταφορών έχει δημιουργήσει ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα, όπου αναφέρεται αναλυτικά ποιοι είναι οι δήμοι των οποίων οι κάτοικοι απαλλάσσονται από τα διόδια.

Όσοι κάτοικοι ζουν μόνιμα σε ορισμένους δήμους της Βόρειας Ελλάδας δεν θα πληρώνουν διόδια στην Εγνατία Οδό.

Το Υπουργείο Μεταφορών διαθέτει μία ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου αναφέρονται αναλυτικά οι περιοχές που απαλλάσσονται απ' τα τέλη.

Αναλυτικά οι περιοχές που δεν θα πληρώνουν διόδια

Οι κάτοικοι των παρακάτω δήμων δικαιούνται δωρεάν διέλευση: Αβδήρων, Αμυνταίου, Αλεξανδρούπολης, Άργους Ορεστικού, Αρριανών, Διδυμότειχου, Ηγουμενίτσας, Ιάσμου, Καστοριάς, Κομοτηνής, Μαρωνείας – Σαπών, Μετσόβου, Νεστορίου, Μύκης, Ξάνθης, Ορεστιάδας, Παγγαίου, Πρεσπών, Σαμοθράκης, Σουλίου, Σουφλίου, Τοπείρου, Φιλιατών και Φλώρινας.

Για το δικαίωμα ελεύθερης διέλευσης, οι κάτοικοι των παραπάνω περιοχών θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα εξής έγγραφα:

Αστυνομική ταυτότητα του αιτούντος

Αντίγραφο πρόσφατου εκκαθαριστικού Εφορίας

Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος (ή των οχημάτων)

Δωρεάν τα διόδια για τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ)

Εξαίρεση από την πληρωμή διοδίων ισχύει και για τα οχήματα ιδιοκτησίας ΑμεΑ, τα οποία χρησιμοποιούνται είτε από τα ίδια τα άτομα είτε από συνοδούς για τη μετακίνησή τους.

Όσοι διαθέτουν κάρτα αναπηρίας μπορούν να αιτηθούν ελεύθερη διέλευση από τις εταιρείες διαχείρισης των αυτοκινητοδρόμων. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να υπάρχει το δελτίο στάθμευσης ΑΜΑ σε εμφανές σημείο του παρμπρίζ. Σε αρκετές περιπτώσεις απαιτείται η προσκόμιση πρόσθετων εγγράφων ή βεβαιώσεων, ενώ η διαδικασία πρέπει να ολοκληρώνεται πριν τη χρήση του αυτοκινητοδρόμου.

Δωρεάν διόδια και για ανέργους στην Εγνατία Οδό

Οι άνεργοι απαλλάσσονται από την πληρωμή διοδίων στην Εγνατία Οδό, εφόσον διαθέτουν Κάρτα Ανεργίας σε ισχύ και το όχημα με το οποίο κινούνται είναι ιδιόκτητο. Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά πριν από τη διέλευση, μέσω της ειδικής πλατφόρμας του φορέα διαχείρισης.

Οχήματα έκτακτης ανάγκης: Πάντα δωρεάν η διέλευση τους στα διόδια

Τα οχήματα του ΕΚΑΒ, της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας, των Ενόπλων Δυνάμεων και της Πολιτικής Προστασίας περνούν δωρεάν από όλα τα διόδια της χώρας.

Αυτό προβλέπεται ρητά από τις συμβάσεις παραχώρησης των αυτοκινητοδρόμων και ισχύει τόσο για περιπτώσεις άμεσης επέμβασης όσο και για υπηρεσιακές μετακινήσεις.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ