Επτά νεκροί από συντριβή αεροσκάφους στο Κεντάκι: Προκάλεσε «πύρινη κόλαση» οκτώ χιλιομέτρων (vid)

Σοκαριστικά βίντεο κατέγραψαν τη στιγμή που ένα αεροσκάφος τυλίχθηκε στις φλόγες αμέσως μετά την απογείωσή του από αεροδρόμιο στο Κεντάκι, σκορπώντας τον θάνατο σε τουλάχιστον επτά ανθρώπους.

Το McDonnell Douglas MD-11, φορτηγό αεροσκάφος της UPS, πραγματοποιούσε πτήση προς τη Χαβάη απ' το αεροδρόμιο του Louisville Muhammad Ali, στο Κεντάκι.

Κατά την απογείωσή του, μόλις λίγα μέτρα πάνω απ' το έδαφος, το αριστερό του φτερό τυλίχθηκε στις φλόγες, με βίντεο που κατέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες να δείχνουν το αεροσκάφος να αφήνει πίσω του πυκνό καπνό. Η μέχρι στιγμής ενημέρωση κάνει λόγο για, τουλάχιστον 7 νεκρούς.

Το χρονικό της συντριβής: Σοκαριστικά βίντεο από κάμερες ασφαλείας και παρμπρίζ αυτοκινήτων

«Κρατήσου, κρατήσου, νομίζω πως θα πέσει», ακούγεται σε ένα απ' τα βίντεο που ήρθαν στη δημοσιότητα, μετά το δυστύχημα. Δευτερόλεπτα μετά, το αεροπλάνο συνετρίβη προκαλώντας τεράστια έκρηξη που έγινε ορατή σ' ολόκληρη την πόλη.

Σύμφωνα με το FlightRadar24, η πτήση UPS2976 είχε απογειωθεί μόλις λίγα δευτερόλεπτα πριν... καταρρεύσει. Κατά τη συντριβή του, χτύπησε δύο επιχειρήσεις (Kentucky Petroleum Recycling & Grade A Autoparts). Στο αεροσκάφος επέβαιναν τρία άτομα που ανήκαν στο πλήρωμα.

Τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας και των παρμπρίζ των αυτοκινήτων αποκαλύπτουν τη σοκαριστική στιγμή που το φλεγόμενο αεροπλάνο συνθλίβεται στο έδαφος, παρασύροντας οχήματα, κτήρια και ό,τι άλλο έβρισκε μπροστά του. Οδηγοί και περαστικοί ουρλιάζουν και εγκαταλείπουν τα οχήματά τους.

Το αεροσκάφος προκάλεσε

Το McDonnell Douglas MD-11 μετέφερε περίπου 140.000 χιλιάδες λίτρα καυσίμων, γεγονός που προκάλεσε την τεράστια πυρκαγιά, η οποία κάλυψε ακτίνα οκτώ χιλιομέτρων.

Η αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση προς τους κατοίκους περιοχής, ώστε να παραμείνουν στα σπίτια τους ή σε οποιονδήποτε εσωτερικό χώρο βρίσκονταν τη στιγμή της έκρηξης. Μάρτυρες του δυστυχήματος ανέφεραν ότι συντρίμμια και καμένα αντικείμενα έπεφταν από τον ουρανό, ενώ κάποιοι εντόπισαν ακόμη και ρούχα από το φορτίο του αεροσκάφους.

Η ανακοίνωση της UPS για το αεροπορικό δυστύχημα

Το αεροδρόμιο του Λούισβιλ παρέμεινε κλειστό για πολλές ώρες, προκαλώντας χάος στις πτήσεις σε ολόκληρη τη χώρα.

Η UPS εξέδωσε κι αυτή ανακοίνωση, επιβεβαιώνοντας το δυστύχημα: «Είμαστε βαθιά λυπημένοι για το τραγικό δυστύχημα στο Λούισβιλ. Οι σκέψεις μας είναι με όλους όσους επλήγησαν».

Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι συνεργάζεται με το NTSB και την FAA για τη διερεύνηση των αιτιών, ενώ το UPS Worldport, το μεγαλύτερο κέντρο διαλογής δεμάτων στον κόσμο, διέκοψε τη λειτουργία του.

