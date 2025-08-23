Πελάτης έβαλε φωτιά σε καφετέρια στη Σεβίλλη επειδή δεν είχε... μαγιονέζα (vid)

Σοκαριστικό περιστατικό συνέβη στην Ισπανία όταν πελάτης σε καφετέρια κοντά στη Σεβίλλη έβαλε φωτιά στο κατάστημα, επειδή οι υπάλληλοι τον ενημέρωσαν ότι δεν υπήρχε μαγιονέζα ούτε κέτσαπ για το σάντουιτς του.

Εξαγριωμένος πελάτης καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας να βάζει φωτιά σε καφετέρια, καθώς το προσωπικό δεν μπορούσε να του προσφέρει μαγιονέζα και κέτσαπ για το σάντουιτς του.

Το περιστατικό συνέβη στην κωμόπολη Los Palacios y Villafranca, στα περίχωρα της Σεβίλλης. Όταν οι υπάλληλοι τον πληροφόρησαν ότι δεν είχαν ούτε μαγιονέζα ούτε κέτσαπ, ο άνδρας έφυγε έξαλλος από το κατάστημα και πήγε σε πρατήριο καυσίμων σε απόσταση μόλις 50 μέτρων.

Επέστρεψε με μπουκάλι βενζίνης και έκαψε το μαγαζί

Λίγο αργότερα εμφανίστηκε ξανά με πλαστικό μπουκάλι 1,5 λίτρου γεμάτο βενζίνη. Ζήτησε εκ νέου σάλτσα από τους σερβιτόρους και μόλις πήρε την ίδια απάντηση, περιέλουσε τον χώρο και άναψε φωτιά.

Μέσα σε δευτερόλεπτα, οι φλόγες τύλιξαν το μπαρ. Πελάτες, ανάμεσά τους μικρά παιδιά και ηλικιωμένοι, έτρεξαν να σωθούν. Ένας εκ των σερβιτόρων άρπαξε έναν πυροσβεστήρα και κατάφερε να περιορίσει τη φωτιά, ενώ η πυροσβεστική ολοκλήρωσε την κατάσβεση.

Ο 50χρονος από την Κόρδοβα, με ποινικό μητρώο, συνελήφθη λίγα λεπτά αργότερα σε κοντινή πλατεία. Σύμφωνα με τις αρχές, υπέστη εγκαύματα στο χέρι του, καθώς το μπουκάλι εξερράγη τη στιγμή που έβαλε τη φωτιά. Η ζημιά στο κατάστημα εκτιμάται μεταξύ 7.000 και 9.000 ευρώ.

«Ήταν τρομακτικό»: Η μαρτυρία του ιδιοκτήτη

Ο ιδιοκτήτης, Jose Antonio Caballero, περιέγραψε το περιστατικό: «Το μπαρ δεν είχε κουζίνα, τα σάντουιτς έρχονταν έτοιμα και έτσι δεν είχαμε σάλτσες. Εκείνος γύρισε με το μπουκάλι και ρώτησε ξανά "Είστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει μαγιονέζα;". Δεν πρόλαβε καν να πάρει απάντηση. Ήταν τρομακτικό».

