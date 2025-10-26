Έβαλε φωτιά στην Porsche του για να πάρει την ασφάλεια και τον τσάκωσε… κάμερα ασφαλείας (vid)

Οδηγός στη Βραζιλία αποφάσισε να κάψει, κυριολεκτικά, την Porsche του για να πάρει τα χρήματα της ασφάλειας. Το πρόβλημα; Όλη η σκηνή καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας.

Στις 5 Οκτωβρίου, η αστυνομία της πολιτείας Παρανά στη Βραζιλία, δέχτηκε ένα περίεργο τηλεφώνημα. Άνδρας ανέφερε πως ένοπλοι τον σταμάτησαν στο δρόμο, τον έβαλαν στο πορτμπαγκάζ της Porsche 911 Carrera του, και έπειτα οδήγησαν το αυτοκίνητο μέχρι μια ερημική περιοχή, όπου το κατέκαψαν.

Ο οδηγός ισχυρίστηκε πως σώθηκε στο παρά πέντε χάρη σε περαστικούς που άκουσαν τις κραυγές του από το φλεγόμενο αυτοκίνητο, έχοντας υποστεί μόνο ελαφρά εγκαύματα. Είπε επίσης πως δεν γνώριζε τους δράστες ούτε τον λόγο της επίθεσης.

Η κάμερα ασφαλείας που τον... έκαψε

Οι ερευνητές εντόπισαν κάμερα ασφαλείας σε κοντινή φάρμα. Και τι έδειχνε; Τον ίδιο τον ιδιοκτήτη της Porsche, με τα ίδια ρούχα και χαρακτηριστικά να οδηγεί το αμάξι μέχρι το απομονωμένο σημείο, να το περιλούζει με βενζίνη και να του βάζει φωτιά με την άνεση… επαγγελματία πυροτεχνουργού.

Ακόμα και όταν του έδειξαν το βίντεο, εκείνος επέμεινε στην ιστορία του, λέγοντας πως τα εγκαύματά του αποτελούν «απόδειξη» ότι λέει αλήθεια.

Γιατί έκαψε την Porsche του ο οδηγός;

Σύμφωνα με το G1 Globo, η Porsche 911 Carrera του 2018 είχε οφειλές στον φόρο οχημάτων (IPVA), άγνωστου ύψους.

Επειδή το αυτοκίνητο άξιζε περίπου 700.000 ρεάλ (130.000 δολάρια), οι αρχές πιθανολογούν ότι ο άνδρας προσπάθησε να εισπράξει την αποζημίωση από την ασφάλεια, καθώς θα ήταν δύσκολο να πουλήσει το όχημα με τέτοια χρέη.

Η πιο άτυχη επιλογή τοποθεσίας

Η ειρωνεία; Το κάψιμο του αυτοκινήτου καταγράφηκε από τη μοναδική κάμερα σε ακτίνα αρκετών χιλιομέτρων.

Ο οδηγός, δηλαδή, βρήκε το μοναδικό σημείο όπου δεν θα έπρεπε να το κάνει. Το λες και... τύχη!

