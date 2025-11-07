Τι ζούμε; Αστυνομικός λέει «πάτα το» σε οδηγό που πήγαινε... τάπα με McLaren (vid)

Ούτε σε ταινία: McLaren τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτηρα, η κάμερα καταγράφει και ο αστυνομικός φωνάζει «Πάτα το».

Ένα απίστευτο βίντεο παρουσίασε η εκπομπή «10 Παντού» του OPEN, στο οποίο οδηγός μιας πανάκριβης McLaren φαίνεται να τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Το σκηνικό, μάλιστα, καταγράφεται με κάμερα που έχει εγκατασταθεί στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, καθώς ο οδηγός δηλώνει... youtuber.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, το αυτοκίνητο σταματά σε έλεγχο της αστυνομίας, στον οποίο ο αστυνομικός χαριτολογεί με τον οδηγό της McLaren. Και, άντε πες, ΟΚ, αυτό δεν είναι μεμπτό... Συμβαίνει, άλλωστε, πολύ συχνά σε αστυνομικά μπλόκα, η ευγένεια και το χιουμοράκι να κυριαρχούν (νοτ).

Αυτό που προκαλεί εντύπωση και ταυτόχρονα το κοινό αίσθημα, είναι η παραίνεση του αστυνομικού, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ ακούγεται να λέει στον οδηγό «πάτα το!».

Το βίντεο κάνει ήδη τον γύρο των social media, προκαλώντας οργή και ερωτήματα για την ανοχή σε τόσο επικίνδυνες συμπεριφορές στους ελληνικούς δρόμους.

Κι όλα αυτά, ενώ μόλις χθες, Πέμπτη, έγινε viral για όλους τους λάθος λόγους ένα παρόμοιας αισθητικής βίντεο που έδειχνε δυο νεαρούς μοτοσικλετιστές να πιάνουν τα 250 χλμ. στην Αττική Οδό...

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ