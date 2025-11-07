«Οι άνθρωποι αρχίζουν να βήχουν μόλις τους πλησιάζω»: Η σπάνια πάθηση που κάνει τους άλλους αλλεργικούς σε εσάς (vid)

Φαντάσου να μην είσαι αλλεργικός σε κάτι, αλλά να είναι όλοι οι άλλοι σε εσένα. Υπάρχει ένα σπάνιο σύνδρομο, που ονομάζεται PATM, που μετατρέπει τους ανθρώπους σε... ζωντανά αλλεργιογόνα.

Ακούγεται σαν σενάριο ταινίας, αλλά είναι όντως κάτι υπαρκτό. Το PATM (People Allergic To Me: Άνθρωποι Αλλεργικοί Σε Εμένα) υπάρχει και «ζει» ανάμεσα μας.

Όπως έχει περιγράψει μια 23χρονη πάσχουσα στο Sky News το 2024: «Εγώ είμαι το αλλεργιογόνο». Μία πρόταση που τα λέει όλα. Το πιο τρομακτικό; Δεν υπάρχει θεραπεία, ούτε καν φάρμακο. Η επιστήμη μόλις τώρα αρχίζει να καταλαβαίνει τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή την υπερ-σπάνια ασθένεια.

Η πρώτη εμφάνιση του PATM: Μετά από μία δεκαετία το πήρα στα σοβαρά οι γιατροί...

Το PATM έκανε την εμφάνισή του στο διαδίκτυο. Οι πρώτες αναφορές χρονολογούνται κοντά στο 2007, όταν πάσχοντα άτομα περιέγραφαν σε forums και blogs, ότι προκαλούσαν φτέρνισμα και βήχα στους γύρω τους, χωρίς να έχουν κάτι εμφανές πάνω τους (μυρωδιά ή κάποιο δερματικό πρόβλημα). «Ζω αυτή την κόλαση πέντε χρόνια, προκαλώ αλλεργίες στους άλλους», είχε γράψει τότε ένας χρήστης.

Για πολλά χρόνια, οι γιατροί το θεωρούσαν ψυχοσωματικό. Έπρεπε να περάσει μία δεκαετία (2017), ώστε να εμφανιστεί η πρώτη ερευνητική αναφορά από την ανεξάρτητη βιοϊατρική ερευνήτρια Irene Gabashvili, που το συνέδεσε με μια άλλη σπάνια πάθηση, το Trimethylaminuria (TMAU). Αυτή είναι μία μεταβολική διαταραχή που προκαλεί έντονη σωματική οσμή.

...και μετά από 16 χρόνια έγινε η πρώτη έρευνα

Μέχρι το 2023, το PATM ήταν κυρίως ένας «θρύλος του διαδικτύου». Ώσπου, οι σοφοί Ιάπωνες ερευνητές αποφάσισαν να το μελετήσουν πιο προσεκτικά, εστιάζοντας όχι μόνο στην ψυχολογία, αλλά και στη βιοχημεία του δέρματος.

Η έρευνα βασίστηκε σε μια γνωστή επιστημονική αλήθεια. Κάθε άνθρωπος εκπέμπει πτητικές οργανικές ενώσεις (VOCs), δηλαδή μικρά αέρια μόρια που «ξεφεύγουν» από το δέρμα και την αναπνοή μας, μεταφέροντας πληροφορίες για τη διατροφή, τον μεταβολισμό ή την υγεία μας. «Από την αρχαία Ελλάδα, οι γιατροί ήξεραν ότι η αναπνοή "αποκαλύπτει" ασθένειες», δήλωσε ο καθηγητής Kohji Mitsubayashi του Πανεπιστημίου Ιατρικής και Οδοντιατρικής του Τόκιο.

Από τις 75 χημικές ουσίες που εντοπίστηκαν στους ασθενείς με PATM, μία ήταν αυτή που ξεχώρισε, το τολουόλιο (toluene), μια ένωση που χρησιμοποιείται σε διαλύτες, μπογιές και μαρκαδόρους, γνωστή για τη χαρακτηριστική, ερεθιστική της οσμή. Οι πάσχοντες παρουσίαζαν 40 φορές υψηλότερα επίπεδα τολουολίου στο δέρμα σε σχέση με τα υγιή άτομα.

Με βάση αυτό, ο καθηγητής Yoshika Sekine εξηγεί: «Το πρόβλημα είναι ότι οι ασθενείς με PATM φαίνεται να έχουν μειωμένη ικανότητα αποδόμησης του τολουολίου στο ήπαρ. Έτσι, η ουσία συσσωρεύεται στο αίμα και εκπέμπεται μέσω του δέρματος, προκαλώντας ερεθισμό και αλλεργικές αντιδράσεις στους άλλους».

Για πρώτη φορά, η επιστήμη φαίνεται να επιβεβαιώνει ότι το PATM δεν είναι ψευδαίσθηση. Οι πάσχοντες όντως απελευθερώνουν στον αέρα ερεθιστικά μόρια, ικανά να προκαλέσουν φτέρνισμα, βήχα ή δυσφορία σε όσους βρίσκονται κοντά τους. «Δεν είναι φαντασία. Υπάρχουν βιοχημικά ίχνη που εξηγούν αυτή την αντίδραση», λέει ο Sekine.

Το PATM δεν έχει (ακόμα) γιατρειά: Χωρίς θεραπεία, χωρίς ελπίδα

Παρά τα νέα στοιχεία και την επανεκτίμηση του PATM, θεραπεία δεν υπάρχει. Οι γιατροί δεν έχουν καν επίσημο διαγνωστικό τεστ.

Μία πάσχουσα, η Fahima, περιέγραψε στο Sky News τη ζοφερή καθημερινότητά της: «Δεν μπορώ να πάω στο πάρκο. Οι άνθρωποι αρχίζουν να βήχουν μόλις τους πλησιάζω. Δεν υπάρχει τίποτα που να μπορώ να κάνω».

Κάποιοι αναφέρουν βελτίωση με δίαιτα χαμηλή σε ζάχαρη, κρέας ή γαλακτοκομικά, αλλά οι επιστημονικές αποδείξεις παραμένουν ελάχιστες. «Σε συνθλίβει με έναν τρόπο που τίποτα άλλο δεν σε έχει συνθλίψει ποτέ», εξομολογήθηκε μια άλλη πάσχουσα.

