Καρέ-καρέ η ληστεία στο Λούβρο: Η στιγμή που οι ληστές κλέβουν κοσμήματα στη γκαλερί Απόλλων

Βίντεο δείχνει τη στιγμή που οι δράστες αφαιρούν τα κοσμήματα από το μουσείο του Λούβρου.

Εντυπωσιακά πλάνα που μετέδωσε το γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV αποκαλύπτουν τη στιγμή της ληστείας στο Μουσείο του Λούβρου, όταν οι δράστες αφαίρεσαν πολύτιμα κοσμήματα από τη διάσημη Γκαλερί Απόλλων.

Σε ένα από τα βίντεο, καταγράφεται ένας άνδρας να κινείται ανενόχλητος μέσα στο μουσείο, φορώντας κίτρινο γιλέκο, και να χρησιμοποιεί πριόνι για να κόψει μία από τις προθήκες όπου φυλάσσονταν τα ανεκτίμητα εκθέματα.

