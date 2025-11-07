«Η Σαγράδα Φαμίλια του Τόκιο»: Το κτίριο που χτιζόταν 20 χρόνια και τελικά… μετακινήθηκε σε ράγες

Ένα κτίριο που ξεκίνησε σαν όνειρο το 2005 και κατέληξε να “περπατάει” μέσα στο Τόκιο, προκαλώντας viral φρενίτιδα.

Στο Τόκιο υπάρχει ένα κτίριο που έχει αποκτήσει τη φήμη της «ιαπωνικής Σαγράδα Φαμίλια». Κι αυτό, όχι μόνο γιατί χρειάστηκε 20 ολόκληρα χρόνια για να αποπερατωθεί, αλλά και γιατί η εκκεντρική του αρχιτεκτονική θυμίζει κάτι από τα κτίρια Κάζα Μιλά και Κάζα Μπατλό του Γκαουντί.

Το Arimaston, όπως ονομάζεται, μοιάζει με μια μάζα από μπετόν που έχει λυγίσει, έχει συμπιεστεί και έχει και πάρει ακανόνιστα σχήματα που μοιάζουν να γεννήθηκαν από όνειρο ή εφιάλτη. Και σαν να μην έφταναν όλα τα παραπάνω, το παράξενο αυτό κτίριο μετακινήθηκε πρόσφατα πάνω σε ράγες, αφήνοντας άφωνους τους κατοίκους του Τόκιο.

Το πιο «θυμωμένο» κτίριο της Ιαπωνίας

Το Arimaston δεσπόζει στη γειτονιά Μινάτο, ανάμεσα σε γυάλινους ουρανοξύστες και εταιρικά κτίρια, ωστόσο είναι τόσο παράταιρο που φαντάζει ως παριάς της γειτονιάς. Είναι ένα στριφτό, βραχώδες μπλοκ από σκυρόδεμα, γεμάτο παράξενες καμπύλες, σαν να έχει δική του προσωπικότητα. Όπως έγραψαν οι Ιάπωνες σχολιαστές, «αν τα ρέιβ πάρτι ήταν κτίριο, θα ήταν ακριβώς αυτό».

Ο δημιουργός του, Κεϊσούκε Όκα, εμπνεύστηκε από τη χορευτική τέχνη butō, ένα αφηρημένο είδος χορού με αργές κινήσεις και εκφραστικότητα που φλερτάρει με το αλλόκοτο. Για αυτό και πολλοί τον αποκαλούν «ο Γκαουντί της Μίτα».

20 χρόνια εμμονής και μια κίνηση που έγινε viral

Η κατασκευή ξεκίνησε το 2005 και ολοκληρώθηκε μόλις το 2025, όταν αφαιρέθηκαν τα τελευταία ικριώματα. Αλλά η ιστορία δεν τελείωσε εκεί: το Arimaston μετακινήθηκε με ειδικά μηχανήματα πάνω σε ράγες, λίγα μέτρα πιο πέρα, για να συμμορφωθεί με μια συγκεκριμένη πολεοδομική ρύθμιση. Το θέαμα θύμιζε σκηνή από sci-fi ταινία: ένα κομμάτι μπετόν που αποφάσισε να αλλάξει θέση, γιατί... μπορεί.

«Είναι απίστευτο που φτάσαμε ως εδώ», δήλωσε ο Όκα. «Μετά από 20 χρόνια, νιώθω ότι το έργο επιτέλους κινείται. Κυριολεκτικά και μεταφορικά».

