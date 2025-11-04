H φουτουριστική υπερ-πόλη μήκους 100 μιλίων «γονάτισε» τους Σαουδάραβες: Μάλλον δεν θα ολοκληρωθεί ποτέ (vid)

Τα σχέδια της Σαουδικής Αραβίας για μια πόλη 100 μιλίων έχουν τεθεί σε παύση, καθώς η χώρα δυσκολεύεται να αντέξει οικονομικά το κόστος δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι κυβερνήσεις όλων των χωρών, συνήθως υπόσχονται μεγάλα έργα, ωστόσο πολλές φορές δεν προχωρούν στην υλοποίησή τους. Όπως για παράδειγμα το τρένο HS2 της διαδρομής Λονδίνο-Μπέρμιγχαμ που καθυστερεί τα τελευταία έξι χρόνια, ή η φουτουριστική πόλη στη Μαλαισία που έχει μετατραπεί σε «πόλη φάντασμα», αφού η κατασκευή της δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.

Η πόλη που θα κόστιζε τρισ. στη Σαουδική Αραβία

Χάρη στα πλούσια αποθέματα πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας, κανείς δεν αντέδρασε ιδιαίτερα όταν ανακοινώθηκε ότι σχεδίαζαν ένα έργο ύψους 2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, με στόχο να γίνει κέντρο τουρισμού, τεχνολογίας και αθλητικών γεγονότων.

Μέρος αυτού του σχεδίου, που αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά από την κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας το 2016, περιλάμβανε την κατασκευή μιας τεράστιας πόλης ύψους 16.000 ποδών στη Νεόμ, γνωστής ως «The Line». Η πόλη που εγκαινιάστηκε από τον Πρίγκιπα Κληρονόμο Mohammed Bin Salman, υποσχόταν να φιλοξενήσει τελικά 9 εκατομμύρια ανθρώπους και να λειτουργεί εξ ολοκλήρου με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, χωρίς δρόμους, αυτοκίνητα ή εκπομπές ρύπων.

Ωστόσο, καθώς η τιμή του πετρελαίου παραμένει μόλις στα 60 δολάρια το βαρέλι, σε σύγκριση με την προηγούμενη τιμή (γύρω στα 100 δολάρια), οι αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν πλέον ότι αναγκάστηκαν να θέσουν σε αναστολή την κατασκευή της τεράστιας πόλης.

Μιλώντας σε ένα επενδυτικό φόρουμ στη Ριάντ την περασμένη εβδομάδα, ένας αξιωματούχος είπε: «Δαπανήσαμε πάρα πολλά. Τρέξαμε με 100 μίλια την ώρα. Τώρα έχουμε ελλείμματα. Πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τα σχέδιά μας».

Η Σαουδική Αραβία κάνει πίσω στις επενδύσεις

Δεν προκαλεί έκπληξη ότι τα πράγματα έχουν τεθεί σε παύση, καθώς η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας αρχικά ήλπιζε ότι η πόλη θα ολοκληρωνόταν έως το 2030, αλλά αργότερα έγινε γνωστό ότι μόνο όσοι ζουν τον 22ο αιώνα ίσως μπορέσουν να την δουν. Η ιδέα να χτιστεί μια πόλη μήκους 100 μιλίων αποδείχθηκε τελικά όσο παράλογη φαινόταν αρχικά.

Ωστόσο δεν θα είναι το μοναδικό έργο που όπως φαίνεται δεν θα ολοκληρωθεί. Η Σαουδική Αραβία είχε σχεδιάσει να φιλοξενήσει τους Ασιατικούς Χειμερινούς Αγώνες του 2029, που θα χρησιμοποιούσαν τεχνητό χιόνι από νερό μιας τεχνητής λίμνης, όμως το πλάνο της αποδείχθηκε υπερβολικό, με τη Νότια Κορέα να είναι τελικά η χώρα που πιθανότατα να φιλοξενήσει τους αγώνες παίρνοντας τη θέση της.

Η Σαουδική Αραβία εξακολουθεί να σχεδιάζει τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2034, με κάποιους να κατηγορούν τη χώρα ότι υπερεκτίμησε τις δυνατότητές της όσον αφορά τα πολυδάπανα έργα. Παρόλα αυτά οι αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι απλώς δίνουν προτεραιότητα σε κάποια έργα περισσότερο από άλλα, ιδιαίτερα σε αυτά που εστιάζουν στην τεχνητή νοημοσύνη και την τεχνολογία.

