Ούτε Black Friday, ούτε Cyber Monday: Αυτή είναι η μέρα που θα κλείσετε το ταξίδι των ονείρων σας στη μισή τιμή!

Ξεχάστε τη Black Friday και τη Cyber Monday... η επόμενη μεγάλη ημέρα των εκπτώσεων έχει όνομα και… προορισμό! Η Travel Tuesday υπόσχεται ταξίδια σε εξωτικές παραλίες και ευρωπαϊκές πρωτεύουσες με τιμές που πέφτουν ακόμη και κατά 60%.

Η ιδέα της Travel Tuesday γεννήθηκε στις ΗΠΑ, μέσα στο εορταστικό κλίμα των μεγάλων αγορών που ακολουθούν την Ημέρα των Ευχαριστιών. Μετά το καταναλωτικό δίδυμο Black Friday–Cyber Monday, οι Αμερικανοί έψαχναν ένα ακόμη καινοτόμο σχέδιο.

Έτσι, ήρθε η Travel Tuesday, μια μέρα αφιερωμένη αποκλειστικά σε όσους αγαπούν τις αποδράσεις και τα ταξίδια.

Οι προσφορές της Travel Tuesday

Την ημέρα εκείνη, αεροπορικές εταιρείες, ξενοδοχειακές αλυσίδες, ταξιδιωτικά γραφεία και πλατφόρμες κρατήσεων (όπως Booking, Expedia, Skyscanner) λανσάρουν προσφορές που δύσκολα θα ξαναβρείς μέσα στη χρονιά.

Έχουμε και λέμε: εισιτήρια σε μισή τιμή, πολυτελείς διαμονές με έκπτωση 40% και άλλα πολλά θα είναι τα προνόμια που σου προσφέρουν οι εταιρείες.

Αν παρακολουθείς ήδη συγκεκριμένες πτήσεις ή ξενοδοχεία, σημείωσε τις τιμές τους από νωρίς. Έτσι, θα ξέρεις ακριβώς αν η «προσφορά» είναι αληθινή όταν ανοίξουν οι εκπτώσεις.

Πότε πέφτει η Travel Tuesday το 2025

Η Travel Tuesday 2025 θα πραγματοποιηθεί στις 2 Δεκεμβρίου, δηλαδή την Τρίτη που ακολουθεί την Cyber Monday. Οι περισσότερες πλατφόρμες ενεργοποιούν τις προσφορές από τα μεσάνυχτα (ώρα Ελλάδας) και τις διατηρούν για 24 ώρες ή μέχρι να εξαντληθούν τα διαθέσιμα πακέτα.

Γιατί αξίζει να την εκμεταλλευτείς;

Οι τιμές φτάνουν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα σε σχέση με άλλες περιόδους

Πολλές εταιρείες δίνουν δωρεάν αλλαγές ημερομηνιών ή ακύρωση, προσφέροντας ευελιξία

Μπορείς να συνδυάσεις εκπτώσεις αεροπορικών με προσφορές ξενοδοχείων, μειώνοντας το συνολικό κόστος έως και 60%

